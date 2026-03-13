El campo estalla contra el Gobierno: "No sé a qué están esperando para poner en marcha medidas o liberar reservas"

Una tormenta perfecta se ha desatado contra el sector primario en estas semanas. Después de las abundantes lluvias que, en muchos casos, han arruinado cosechas y la inflación que llevan soportando desde hace años se ha unido un aumento de los precios del combustible debido a la guerra de Irán. Desde este sector productivo llevan días avisando que esta situación puede hacer que los precios de los alimentos suban aún más y pidiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez aplique medidas como otros países del entorno como hace unos días sugirieron los transportistas, otro de los sectores afectados.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, ha explicado que la guerra en Oriente Medio les "afecta muy directamente" porque "el sector agrario dependemos mucho del combustible y, sobre todo, en este periodo que iniciamos ahora, después de una temporada de lluvias". "Hay que tener en cuenta que tenemos el mayor consumo de combustible de ahora hasta junio porque se gasta más del 50% del combustible en las tareas del campo, en rematar las tareas de los cultivos de secano y preparar los de regadío. Por lo tanto, tenemos un consumo exagerado en este momento, a la vez que dependemos mucho del combustible, del gas en particular, para los fertilizantes y también tenemos un precio que se ha casi duplicado en caso de los fertilizantes, igual que ha pasado con los gasóleos", ha contado.

"Llevamos tiempo en las calles diciendo que no tenemos un margen comercial, que no cubrimos gastos. Si ahora se nos dispara el principal coste que tenemos un 60% pues es inviable totalmente", ha lamentado el presidente de Asaja Salamanca. En este sentido, ha dicho que "muchos agricultores estamos planteando no iniciar las tareas que teníamos que iniciar ahora porque vamos a ir a pérdidas".

El Gobierno no ayuda

El presidente de Asaja Salamanca ha dicho que "continuamente" están "reivindicando" que no cubren "costes con estos precios y con estos impuestos que les imponen a estos inputs que tenemos". Juan Luis Delgado ha dicho que "en este momento mucho más aún" porque desde el Ejecutivo socialista "hablan que tienen un paquete de medidas pero no sé a qué están esperando" para implantarlo. Ha recordado que "llevamos ya 10 o 12 días pagando los combustibles a un precio desorbitado" y ha reiterado que no sabe "a qué están esperando para poner en marcha esas medidas o para liberar las reservas que todo Estado debe tener para estas cosas y que me consta que este Estado también los tiene".

"Evidentemente, nosotros si queremos seguir manteniendo la actividad tenemos que tener un margen comercial. Si nos suben los costes tenemos que repercutirlo, aunque en nuestro sector, desgraciadamente, nos cuesta mucho", ha indicado el presidente de Asaja Salamanca. El primario, ha contado, es "un sector intervenido por muchos factores y, por lo tanto, no podemos repercutirlo, pero aún así algo tiene que encarecer; a la vez que estamos muy vinculados con el transporte. Nosotros dependemos del transporte para abastecer nuestras instalaciones, nuestras explotaciones y dependemos del transporte también para sacar nuestro producto terminado".

En este sentido, ha dicho que "el consumidor es el que lo va a sufrir en última instancia. Pagaremos nosotros, cerraremos explotaciones, conseguiremos incrementar un poco el precio y, por lo tanto, el consumidor va a tener que pagarlo. "Y a la vez nosotros también somos consumidores. Somos afectados por doble partida", ha indicado el presidente de Asaja Salamanca.

El "trilerismo" de la ministra Aagesen

Otro de lo asuntos que han analizado en la entrevista de esRadio es la modificación presupuestaria del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige la socialista Sara Aagesen para quitar ayudas al sector primario por los ataques del lobo y darlas en subvenciones para la compra del coche eléctrico. Una partida de unos 20 millones de euros que ha vuelto a enfadar a los ganaderos.

El presidente de Asaja Salamanca ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez "lógicamente tiene que hacer este trilerismo para cuadrar unas cuentas que vienen arrastradas desde hace mucho tiempo". "No podemos iniciar políticas nuevas sin un presupuesto nuevo. Hay que quitar de una partida para otra. Y como venimos teniendo ya la experiencia que el sector agrario por mucho que a veces en momentos de elecciones, como pasa en Castilla y León, ha pasado en Extremadura y Aragón, parece que sí que le tienen en cuenta, pero se olvidan fácilmente porque somos un colectivo cada vez más pequeño aunque el sector más importante porque somos los que producimos los alimentos".

"Al no tener presupuesto para otras partidas que sí que llegan a la opinión pública como es lo del coche eléctrico, que ahora parece que eso es lo que va a salvar el planeta, pero no se dan cuenta que en el medio rural los que estamos somos los agricultores, los que mantienen el medio rural son las ganaderías principalmente de extensivo, esas que se come el lobo", ha explicado.

En este sentido, ha dicho que "esos 13.000 animales que el lobo mata a traición en las explotaciones ganaderas extensivo que sostienen el medio ambiente. Esas son las que mantienen el medio ambiente y no los coches eléctricos que está por demostrar todavía que todo el proceso de la fabricación y de la producción de la energía". Por lo tanto, esa partida de 20 millones es algo que se comprometió el Ministerio a trasladar a las Comunidades Autónomas para compensar esos siniestros que nosotros tenemos, que nunca llegan a compensar el total del perjuicio que el ganadero sufre, porque se paga lo que se encuentra y a un precio menor del mercado y cuando demuestran que es el lobo, porque la mayor parte de las veces los animales ni se encuentran, no quedan restos o es muy difícil de justificar que haya sido un lobo".

El presidente de Asaja Salamanca ha añadido que "el Ministerio de Transición Ecológica se le ha olvidado que es el Ministerio también de Reto Demográfico y está haciendo todo lo posibles para ser totalmente lo contrario. Al Ministerio le cambiaría el nombre, le pondría de Desecho Demográfico porque se está cargando la demografía totalmente por el abandono rural". Juan Luis Delgado ha insistido en que "el Gobierno en esta cuestión es totalmente sectario y se rige por ideología y por la imposición de determinados lobbies ecologistas que están muy muy lejos del terreno".

Los ataques del lobo

Sobre el censo del lobo y el papel de la Unión Europea el presidente de Asaja Salamanca ha recordado que "en el año 2021 este Gobierno con Teresa Ribera a la cabeza se empeñó incluir el lobo en el listado de especies protegidas. Eso implicaba que los cupos que se habilitaban en zonas donde el lobo tenía una comunidad extensa se permitían determinados cupos para controlar la población, para que no se extendiese demasiado e interfiriera tanto entre las ganaderías del entorno". "Al incluirlo ahí se anularon todos estos cupos. No se ha podido controlar durante estos años. Llevamos varios años reivindicando y por parte de las comunidades loberas: Castilla y Leon, Galicia, Asturias o Cantabria reivindicando que había que sacarlo de ese listado porque el censo del lobo no estaban decadencia. Al contrario, estaba creciendo", ha explicado.

En este sentido ha contado que "el último censo que había era de 2014 y estaban constatadas unas 297 manadas que eso equivalía unos 2.000 lobos aproximadamente en todo el territorio nacional y el último censo que se elaboró en 2023 son 370 manadas, 2600 lobos. Por lo tanto, está creciendo desmedidamente". Juan Luis Delgado ha dicho que "al incluirlo ahí, pues no se ha podido cazar durante estos años" y que "Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han insistido mucho a la Comisión Europea para que lo sacara en base a estos estudios que tenemos en las comunidades. La Comisión Europea, por medio del convenio de Berna, lo solicitó y autorizó que se sacase porque el censo del lobo estaba en crecimiento. Por lo tanto, dijo que quedaba libre y que se podía volver al estado normal del lobo, simplemente de protegido, no de estrictamente protegido. Y dejaba libre a los Estados miembros que presentaran su censo para que se autorizaran los cupos para controlar las poblaciones". Sin embargo, "este gobierno se ha negado a presentar ese censo del lobo porque sabe claramente que es un censo que ha crecido muchísimo y estaría obligado automáticamente a conceder esos cupos".

Chiringuitos ecologistas

El presidente de Asaja Salamanca ha culpado de este descontrol a que "detrás de esto, lógicamente, como vamos viendo en muchos sectores, hay muchos chiringuitos". Ha añadido que "los chiringuitos más descarados que hay son los medioambientales que los manejan y lo gestionan gente que no está ligada al territorio, gente que vive en las grandes ciudades y no se está preocupando de lo que está pasando".

"Lógicamente sí que hay intereses ahí y por eso se están guiando por una ideología pura y dura. Están convencidos que el lobo tiene que dejarse proliferar desmedidamente sin tener en cuenta que ya lo dice cuando se incluyó en la directiva Hábitat. También la normativa dice que el lobo hay que protegerlo siempre y cuando no interfieran los sectores económicos y medioambientales y aquí está interfiriendo en todos; está cargándose la economía del medio rural, está cargándose también el medio ambiente, porque una proliferación desmedida pone en peligro del resto de las especies que están por debajo de la escala alimenticia. Por lo tanto, sí que es algo interesado. No sé por qué lo hacen. Quizá el sector agrario somos pocos votos".