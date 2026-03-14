'Empresas Mágicas': la alianza privada para rescatar el alma de la España rural

El Ecosistema Mágico de España culmina su estructura de desarrollo territorial con el lanzamiento de Empresas Mágicas. Tras el éxito de la red de Pueblos Mágicos, que ya aglutina a más de 150 municipios, la organización da el salto al sector privado. Francisco Martín Marfil, presidente del ecosistema, ha defendido en Kilómetro Cero la necesidad de un "puente" entre las compañías con propósito y los territorios que mantienen su esencia y sostenibilidad.

La iniciativa, que se presenta oficialmente este 12 de marzo en Madrid, no nace como un proyecto aislado. Según Martín Marfil, se trata de integrar a las empresas en un entorno donde la identidad y la calidad de vida son activos económicos. "Buscamos un nuevo modelo de empresa conectada con el territorio, que sea activa en la transformación del país desde lo local", afirma el presidente.

El objetivo es que las corporaciones no solo operen en el medio rural, sino que se comprometan con un impacto positivo real.

El trípode del Ecosistema Mágico

Con esta incorporación, el proyecto queda sellado por tres pilares: Pueblos Mágicos, Lugares Mágicos y, ahora, Empresas Mágicas. Esta red sólida permite, según Martín Marfil, fomentar un turismo responsable y generar oportunidades laborales que frenen la despoblación.

"Es una hoja de ruta compartida entre territorios con alma y compañías con propósito", concluye, subrayando que la colaboración es la única vía para garantizar un futuro sostenible para los enclaves extraordinarios de España.