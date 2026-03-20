La gran paradoja laboral de España: hay 152.677 vacantes sin cubrir y un paro real rozando los 4 millones

El mercado laboral español sigue padeciendo graves problemas, sobre todo teniendo en cuenta la precarización de los puestos de trabajo, el auge de la temporalidad y el estancamiento de los salarios, así como la propia tasa de paro –la más alta de la UE si corregimos el maquillaje estadístico al que se somete las cifras oficiales–. Así lo denuncian diversas entidades, entre ellas el sindicato USO, que ponen en tela de juicio el triunfalismo del Gobierno en materia laboral.

Pero nuestro mercado de trabajo tiene otros importantes padecimientos. Entre ellos, cabe destacar el del absentismo, que según el Foro Regulación Independiente supone un coste total de 128.668,7 millones de euros –el 8,1% del PIB español–. Sin embargo, en este contexto, se da también la paradoja de que, mientras España mantiene una alta tasa de paro, el número de puestos vacantes que no logran cubrirse sigue aumentando de forma exponencial. De hecho, en estos momentos el número de puestos que quedan desiertos se sitúa en máximos históricos. Sólo las cifras del primer trimestre de 2025 y del tercero de 2023 superan a las actuales.

Récord de vacantes

En concreto, según el INE, en el tercer trimestre del año pasado se registraron un total de 152.677 vacantes sin cubrir, de las cuales 11.585 se dieron en la industria, 6.357 en la construcción y 134.735 en el sector servicios. En cambio, un año antes, en el tercer trimestre de 2024, la industria contaba con 9.131 puestos vacantes, la construcción con 9.103 y los servicios con 132.307, sumando un total de 150.541 vacantes en el conjunto del mercado laboral.

Así, sólo en un año los puestos de trabajo que no se cubrieron aumentaron en más de 2.100, con un incremento del 1,42%, impulsado por la industria y los servicios en un período en el que, por su parte, las vacantes en el conjunto del mercado laboral en la construcción se redujeron en más de 2.700.

INE

Asimismo, si comparamos los datos más recientes con las últimas cifras anteriores a la pandemia, podemos comprobar que el número de vacantes ha crecido en casi 50.000, con un incremento del 46,5%. Así, en el tercer trimestre del año 2019, nuestro país contaba con un total de 104.182 puestos sin cubrir. De este modo, en la industria quedaron sin cubrir 7.473 puestos, en la construcción quedaron desiertos 5.564 y en los servicios la cantidad de vacantes se situó en las 91.146 para el INE.

Sin embargo, esta tendencia cada vez es más grave. Por ello, la comparación con períodos todavía más anteriores refleja un importante incremento del número de plazas vacantes. Así, en la última década –desde el tercer trimestre de 2015– el número de puestos de trabajo que quedan desiertos se ha incrementado un 145,5%, acumulando una subida de más de 90.500 vacantes. Entonces, el mercado laboral español no pudo cubrir 62.172 puestos de trabajo, con 3.980 vacantes en la industria, 4.381 en la construcción y 53.811 en los servicios.

Líderes en paro

Este fenómeno resulta especialmente paradójico en un país como España. Pese a que la cifra oficial que ofrece el INE indica que la tasa de paro en nuestro país se sitúa en el 9,93%, como hemos publicado en Libertad Digital, si tenemos en cuenta el maquillaje estadístico al que somete el Gobierno de Pedro Sánchez a estas estadísticas –con más de 1 millón de fijos discontinuos y afectados por ERTE que no se contabilizan–, obtendríamos que el paro real en España roza los 4 millones de personas, con una tasa de más del 16%.