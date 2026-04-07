Durante su mandato la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), Cristina Herrero, se ha convertido en el azote del Gobierno con sus informes de advertencia sobre la sostenibilidad de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o la deficiencia estructural en la gestión de las bajas médicas. Todo gracias al escrupuloso trabajo de un equipo liderado por Herrero quien este martes ha querido mostrarle su agradecimiento porque su trabajo en la AIREF en los últimos doce años (seis como presidenta) no ha sido fácil. "Para mí ha sido muy satisfactorio y gratificante aunque, por supuesto ha habido desvelos, obstáculos y dificultades que, sinceramente no lo han sido tanto gracias al apoyo de todo el equipo de la AIREF que me han acompañado durante estos doce años y al que siempre estaré agradecida", comenzaba.

Y es que entre las dificultades que se ha encontrado para poder realizar su trabajo con independencia está la intromisión del Gobierno de Pedro Sánchez, el cual, tras las discrepancias con Herrero, ha conseguido colocar al frente de la AIREF a una persona cercana a la ex vicepresidenta María Jesús Montero, Inés Olóndriz. Por eso Cristina Herrero ha querido lanzar unos cuantos dardos durante su comparecencia al asegurar que durante su mandato no se ha visto comprometida la independencia del supervisor, algo que ocurre sólo si el presidente lo permite. Tras explicar que es "lógico" que el gobierno central, los autonómicos o los locales quieran tener "cierta capacidad de influencia" sobre la AIREF, Herrero ha reivindicado su papel diciendo: "¿La AIREF es incómoda? Se supone. Si no lo es, es que algo falla. El presidente tiene que estar dispuesto a ser incómodo", un mensaje dirigido a la nueva presidencia. Y es que si algo lleva años reivindicando la propia Herrero han sido los tres pilares sobre los que se apoya el órgano supervisor: "la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas".

Sobre la transparencia ella misma ha lamentado que las conclusiones y advertencias de la AIREF a lo largo de estos años, muchos no las han entendido. "Nosotros decimos cómo calculamos las cosas. Cuando decimos que a largo plazo la economía va a crecer el 1,3%, estamos haciendo una serie de supuestos (de convergencia, de la tasa de paro, de entrada de inmigrantes…) y tenemos que decir qué supuestos son, los escenarios de sensibilidad que hay y discrepar con los otros, porque discrepar no es confrontar. Y yo creo que esa es la pena. Que muchas veces se piensa que discrepar es una confrontación", lamentaba.

No ha podido comparecer en la Comisión de Hacienda del Congreso, como quería

No está de más recordar que el pasado 24 de marzo durante la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso -donde Herrero tuvo que despedirse- el diputado socialista Javier Rodríguez le afeó a Cristina Herrero que participara en la misma diciendo que le sonaba " a una especie puerta de atrás" y que sentía "pena por la trayectoria que ha tenido y por la propia AIREF".

Y es que, y así ha comenzado su comparecencia a petición del PP en el Senado, Cristina Herrero ha querido recordar que ella pidió rendir cuentas a mediados de enero y a principios de marzo en la Comisión de Hacienda del Congreso sobre el grado de ejecución de sus compromisos asumidos pero ni siquiera obtuvo respuesta. "Como saben mi petición no fue atendida y sí que quiero aclarar que ya no no solicité ninguna comparecencia más, sin embargo con posterioridad al 3 de marzo he recibido dos peticiones parlamentarias de comparecencia que evidentemente debo y tengo que atender", explicaba para justificar su presencia en la Comisión Mixta de seguridad nacional del 24 de marzo y la del día de hoy en el Senado.

Pero Cristina Herrero también ha querido recordar una de las mayores intromisiones del Gobierno en su trabajo y que se produjo antes del verano de 2025, cuando fijó por real decreto la metodología que debía seguir la AIREF en su evaluación de las pensiones solicitando un nuevo informe para 2026. Durante su turno de palabra en la Comisión Herrero ha advertido de que la obligatoriedad de hacer los encargos de la administración central "plantea riesgos de realizar interpretaciones que lleven en la práctica a una pérdida de autonomía organizativa" y a una pérdida de independencia. Por ello, defendía que el proceso de encargo tiene que ser dialogado con la institución y seguir el procedimiento y metodología previsto en el estatuto de la Airef. "En ningún caso el encargo puede hacerse por la vía del real decreto del Gobierno porque ello supondría aceptar instrucciones y esto es algo que está prohibido en la ley orgánica de la AIREF", zanjaba.

Imposible firmar convenios con Hacienda y Economía

Entre las dificultades que Cristina Herrero se ha encontrado durante su gestión -y como ha denunciado en multitud de ocasiones- está la de la no accesibilidad a los datos por parte de la propia administración. En este sentido, este martes ha explicado que "desde el inicio de la AIREF estamos tratando de firmar uno con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Economía y es imposible", ha lamentado quien no obstante, sí que ha explicado que con el de Inclusión y Seguridad Social sí que ha podido firmar un convenio de transparencia para poder evaluar el Ingreso Mínimo Vital y la incapacidad temporal.