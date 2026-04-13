De los telescopios del Teide a la producción de chips

Wooptix nació de la investigación en óptica adaptativa para telescopios y hoy vende tecnología de metrología de semiconductores a compañías de primer nivel del sector a nivel global. La spin-off de la Universidad de La Laguna ha levantado más de 30 millones de dólares, fue la primera inversión de SETT (la "SEPI Digital") y apunta a ser el primer unicornio tecnológico canario. Su CEO, José Manuel Rodríguez Ramos, demostró que desde Tenerife se puede competir en uno de los sectores más exigentes del mundo.

La historia arranca en los observatorios del Teide y Roque de los Muchachos. Rodríguez Ramos, doctor en astrofísica, investigaba cómo corregir la distorsión que la turbulencia atmosférica produce en las imágenes de telescopios. Desarrolló, dentro de un sistema de óptica adaptativa capaz de medir las distorsiones, un nuevo sensor de fase de frente de onda de la luz con dos órdenes de magnitud de mayor resolución lateral, y capaz de corregir en apenas un milisegundo las turbulencias en tiempo real.

El salto llegó cuando descubrieron que el mismo principio servía para un problema industrial crítico: medir la superficie de las obleas de silicio —discos de 30 mm imprescindibles para fabricar chips— con precisión subnanométrica en menos de un segundo. "Lo que hacemos es optimizar cada oblea para que las empresas fabriquen más chips por disco, más rápido y más pequeños", explica Rodríguez Ramos.

La tecnología se llama WFPI (Wavefront Phase Imaging), es única en el mercado y detecta irregularidades microscópicas en las obleas en etapas tempranas del proceso de producción, lo que permite que los fabricantes de microchips escalen su producción de manera eficiente y segura. Cualquier defecto en la superficie afecta al rendimiento del chip final, y la tecnología de Wooptix resuelve ese cuello de botella.

De la Universidad a la industria

Wooptix es la primera spin-off de la Universidad de La Laguna. Nació en 2014, aunque su gestación fue anterior. "Como investigador nunca entendí que el objetivo de la investigación fuese solo publicar artículos. Queríamos que el conocimiento generado tuviera impacto real", afirma Rodríguez Ramos.

La empresa arrancó con tecnología Natural3D —un sistema de captura de imágenes lightfield para fotografía 3D con cualquier cámara— pero el gran pivote llegó cuando decidieron concentrarse en semiconductores. "Nos dimos cuenta de que ahí estaba el mercado realmente grande y el problema técnico más difícil de resolver. Y teníamos la tecnología para hacerlo", reconoce el CEO.

El equipo actual combina investigadores e ingenieros de la Universidad de La Laguna y profesionales internacionales del sector de semiconductores. La proximidad a los observatorios del Teide fue clave en las fases iniciales. Hoy, esa infraestructura científica sigue siendo un activo estratégico.

Respaldo de OEMs, el Estado y la UE

La primera ronda de financiación llegó en 2016: 3 millones de euros liderados por Bullnet Capital e Intel Capital, con participación de CaixaBank Capital Risc. Aquella inversión inicial permitió perfeccionar la tecnología y desarrollar aplicaciones industriales.

En 2023, Wooptix cerró una ronda Serie B de 10 millones de euros con TEL, Danobatgroup, Fagor Automation, Clave Capital (grupo Mondragón Promotion Fund) y el European Innovation Council Fund (EIC), tras ganar un accelerator europeo. Intel Capital repitió. Pero el espaldarazo definitivo llegó en 2025.

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) —conocida ya como la "SEPI Digital"— eligió a Wooptix como su primer proyecto de inversión: 4 millones de euros en el marco del PERTE Chip. La inyección de capital público atrajo inmediatamente a gigantes internacionales como Samsung Venture Investment, que completaron una ronda Serie C de más de 10 millones.

Hoy la empresa tiene más de 80 empleados repartidos entre Tenerife (donde están los laboratorios y el equipo de I+D), Madrid y Francia. Ha desarrollado Phemet, una herramienta de metrología para obleas que ya está desplegada en fábricas de semiconductores en Japón, Corea, Estados Unidos y Países Bajos. Entre sus clientes figuran algunos de los mayores fabricantes de chips del mundo.

"La intención de la empresa es montar equipos de mantenimiento 24/7 que operarán en el extranjero: Corea, Japón, Europa y Estados Unidos. Queremos estar donde están nuestros clientes, ofrecer un servicio de calidad", explica Rodríguez Ramos. No puedes vender equipos críticos para la fabricación de chips y desaparecer. Cualquier parada de producción les cuesta millones.

¿Primer unicornio canario?

Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), ha señalado públicamente que Wooptix podría convertirse en "el primer unicornio canario", es decir, alcanzar una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Una afirmación que Rodríguez Ramos acoge con cautela: "Hace unos años no habría firmado algo así, pero ahora parece que vamos en esa dirección. Nuestro enfoque principal sigue siendo el crecimiento sostenido".

Lo cierto es que Wooptix cumple varios requisitos que suelen asociarse a los unicornios tecnológicos: tecnología disruptiva basada en I+D propio, mercado global en un sector estratégico y respaldo público en un área considerada crítica para la soberanía tecnológica europea.

La empresa opera bajo la Zona Especial Canaria (ZEC), lo que le permite tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades. Pero Rodríguez Ramos es claro: "El régimen fiscal ha sido un facilitador, no el motivo principal para estar aquí. Lo que ha marcado diferencia es el acceso al ecosistema científico, el talento de las universidades canarias y la capacidad de atraer profesionales internacionales que valoran la calidad de vida que ofrece Canarias".

Soberanía tecnológica europea

La inversión de SETT en Wooptix no es anecdótica. Responde a una apuesta estratégica del Estado por reducir la dependencia tecnológica de Asia y Estados Unidos en un sector crítico: los semiconductores. El PERTE Chip, dotado con 12.500 millones de euros procedentes de fondos europeos de recuperación, tiene como objetivo construir capacidades nacionales en diseño, fabricación y tecnologías auxiliares de chips.

Wooptix encaja perfectamente en esa estrategia. Su tecnología mejora la eficiencia de fabricación de semiconductores —un cuello de botella crítico en la industria— y lo hace desde una empresa europea, con I+D propio, sin dependencia de proveedores asiáticos o estadounidenses.

"La tecnología de Wooptix mejora la calidad, velocidad y rendimiento de los semiconductores, y su impacto trasciende nuestras fronteras. Es un paso crucial para reducir la dependencia de tecnología externa", señaló Pablo Hernández, de la ZEC.

El modelo de coinversión pública-privada que representa SETT —donde el Estado aporta capital, pero no interfiere en la gestión, salvo para garantizar que la tecnología permanezca en territorio europeo— es precisamente el que la Unión Europea está promoviendo para competir con China y Estados Unidos en sectores estratégicos.

Participación en evento Canarias Hub

José Manuel Rodríguez Ramos participará el próximo 16 de abril en el evento Canarias como Hub de Inversión, Talento y Tecnología, organizado por Libertad Digital en colaboración con el Gobierno de Canarias y Proexca. El CEO de Wooptix intervendrá en la mesa redonda "Ventajas e incentivos del ecosistema canario", junto al viceconsejero de Economía e Internacionalización y el comisionado del Régimen Económico y Fiscal, donde expondrá la experiencia práctica de construir una empresa tecnológica de alcance global desde Tenerife.