El precio de los combustibles sigue cayendo: consulte los datos por provincia

Este 14 de abril los precios de los combustibles registran un ligero descenso respecto a ayer, con leves caídas. La gasolina sin plomo 95 baja de 1,544 a 1,543 euros por litro, mientras que la sin plomo 98 pasa de 1,693 a 1,692 euros. En el caso del diésel, el gasóleo A desciende de 1,860 a 1,859 euros, y el gasóleo A+ experimenta la mayor bajada, al pasar de 1,948 a 1,946 euros por litro.

Diferencia entre provincias

En el caso de la gasolina sin plomo 95, la provincia más cara es Barcelona, con un precio de 1,574 euros por litro, mientras que la más barata es Sevilla, donde se sitúa en 1,511 euros. Para la gasolina sin plomo 98, el precio más elevado se registra en Toledo, con 1,727 euros, frente a Murcia, que marca el mínimo con 1,663 euros.

En cuanto al gasóleo A, Vizcaya encabeza la lista como la provincia más cara, alcanzando los 1,914 euros por litro, mientras que Madrid presenta el precio más bajo, con 1,866 euros. Por último, en el gasóleo A+, nuevamente Vizcaya registra el precio más alto, con 1,979 euros, mientras que Toledo ofrece el más bajo, con 1,919 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin plomo 95: 1,546 euros

Sin plomo 98: 1,680 euros

Gasóleo A: 1,866 euros

Gasóleo A+: 1,926 euros

Barcelona

Sin plomo 95: 1,574 euros

Sin plomo 98: 1,698 euros

Gasóleo A: 1,878 euros

Gasóleo A+: 1,949 euros

Valencia

Sin plomo 95: 1,549 euros

Sin plomo 98: 1,7 euros

Gasóleo A: 1,885 euros

Gasóleo A+: 1,956 euros

Sevilla

Sin plomo 95: 1,511 euros

Sin plomo 98: 1,675 euros

Gasóleo A: 1,888 euros

Gasóleo A+: 1,968 euros

Zaragoza

Sin plomo 95: 1,559 euros

Sin plomo 98: 1,697 euros

Gasóleo A: 1,882 euros

Gasóleo A+: 1,952 euros

Toledo

Sin plomo 95: 1,573 euros

Sin plomo 98: 1,727 euros

Gasóleo A: 1,867 euros

Gasóleo A+: 1,919 euros

Murcia

Sin plomo 95: 1,522 euros

Sin plomo 98: 1,663 euros

Gasóleo A: 1,881 euros

Gasóleo A+: 1,933 euros

Vizcaya

Sin plomo 95: 1,562 euros

Sin plomo 98: 1,693 euros

Gasóleo A: 1,914 euros

Gasóleo A+: 1,979 euros

Guadalajara

Sin plomo 95: 1,535 euros

Sin plomo 98: 1,699 euros

Gasóleo A: 1,9 euros

Gasóleo A+: 1,932 euros

La Coruña

Sin plomo 95: 1,526 euros

Sin plomo 98: 1,672 euros

Gasóleo A: 1,887 euros

Gasóleo A+: 1,947 euros

Estos precios pueden variar a lo largo del día.