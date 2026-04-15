¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel hoy?

La media de los combustibles se encuentra este miércoles 15 de abril en 1,756 euros por litro, una cifra muy similar a la de ayer. La gasolina sin plomo 95 se sitúa en 1,54 euros por litro cuando estaba en 1,541 euros. La gasolina sin plomo 98 también desciende, pasando de 1,691 euros a 1,690 euros por litro.

En el caso del gasóleo A, el precio baja desde 1,855 euros de ayer hasta 1,853 euros por litro. Por su parte, el gasóleo A+ también registra una ligera caída, situándose en 1,94 euros por litro frente a los 1,941 euros de la jornada anterior.

Diferencia entre provincias

La gasolina sin plomo 95 es más barata en Sevilla, con 1,511 euros, y más cara en Barcelona y Toledo, con 1,573 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98, el precio más bajo se registra en Murcia, con 1,667 euros, mientras que el más alto se da en Toledo, con 1,728 euros.

En cuanto al gasóleo A, el precio más bajo está en Toledo, con 1,858 euros, y el más alto en Sevilla y Guadalajara, con 1,889 euros. Por su parte, el gasóleo A+ es más barato en Toledo, con 1,907 euros, y alcanza su precio más alto en Zaragoza, con 1,967 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,543 euros

Sin Plomo 98: 1,679 euros

Gasóleo A: 1,861 euros

Gasóleo A+: 1,924 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,573 euros

Sin Plomo 98: 1,695 euros

Gasóleo A: 1,872 euros

Gasóleo A+: 1,941 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,544 euros

Sin Plomo 98: 1,698 euros

Gasóleo A: 1,881 euros

Gasóleo A+: 1,953 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,511 euros

Sin Plomo 98: 1,674 euros

Gasóleo A: 1,889 euros

Gasóleo A+: 1,962 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,559 euros

Sin Plomo 98: 1,695 euros

Gasóleo A: 1,878 euros

Gasóleo A+: 1,967 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,573 euros

Sin Plomo 98: 1,728 euros

Gasóleo A: 1,858 euros

Gasóleo A+: 1,907 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,523 euros

Sin Plomo 98: 1,667 euros

Gasóleo A: 1,883 euros

Gasóleo A+: 1,946 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,553 euros

Sin Plomo 98: 1,694 euros

Gasóleo A: 1,887 euros

Gasóleo A+: 1,935 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,533 euros

Sin Plomo 98: 1,696 euros

Gasóleo A: 1,889 euros

Gasóleo A+: 1,921 euros

A Coruña

Sin Plomo 95: 1,528 euros

Sin Plomo 98: 1,672 euros

Gasóleo A: 1,872 euros

Gasóleo A+: 1,927 euros

Los precios pueden sufrir cambios a lo largo del día.