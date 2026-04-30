Un informe desmonta el discurso de la izquierda sobre los precios de los alimentos

El incremento de los precios durante los últimos años se ha sufrido especialmente en la cesta de la compra. En este contexto, desde la izquierda se ha querido señalar a los supermercados por, supuestamente, aprovecharse de esta situación y captar la mayor parte de la cadena de valor con grandes márgenes. Sin embargo, la realidad es muy distinta. De hecho, un estudio sobre la cadena de alimentación en España elaborado por Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, concluye que no existen márgenes abusivos en el conjunto de la cadena agroalimentaria.

Cadena agroalimentaria

El informe, titulado Análisis de la cadena de valor agroalimentaria: metodología para la comparación precisa de precios origen-destino, propone una estructura de análisis basada en cuatro niveles comerciales: origen (producción primaria), transformación (manipulación o procesado), mayorista (plataformas, distribución y logística) y consumidor (venta minorista). De este modo, concluye que el precio final del producto incorpora la actividad de hasta 70 eslabones, lo que explica la formación del precio más allá de la simple comparación entre origen y destino.

De hecho, en el informe se señala que "el debate público sobre el sector agroalimentario español se ve sistemáticamente distorsionado por la comparación simplista y, en algunos casos, interesada entre los precios de los alimentos en origen y en destino". Precisamente por ello, el estudio opta por una metodología alternativa basada en cuatro niveles donde se consideran los costes fijos e indirectos que asume cada etapa de la cadena agroalimentaria.

Asedas

Así las cosas, el informe explica que "los multiplicadores identificados en los cinco sectores analizados evidencian la alta eficiencia conseguida por las cadenas agroalimentarias españolas tras décadas de mejora continua, innovación tecnológica y optimización de procesos". Así, se detalla que "el sector lácteo presenta el multiplicador más bajo (2,06 veces)".

Por su parte, al sector lácteo lo sigue el avícola (2,60 veces), el sector del aceite de oliva (3,19 veces), la patata (3,06 veces) y el limón (4,57 veces). Así, el informe detalla que "estos valores sitúan a España sistemáticamente entre los sistemas agroalimentarios más eficientes de Europa".

De esta forma, el estudio concluye que las diferencias de precio entre el origen y destino no son abusos, sino valores añadidos legítimos, desmintiendo la existencia de márgenes injustificados en la cadena alimentaria. Además, destaca la complejidad industrial de productos básicos y señala que análisis simplistas como el IPOD distorsionan la realidad, abogando por políticas basadas en evidencia.

De esta forma, se demuestra que las acusaciones y el hostigamiento por parte de la izquierda política y mediática española contra las grandes superficies del sector son pura demagogia. Recordemos que la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha llegado a señalar a Juan Roig como un "capitalista despiadado". De este modo, desde la izquierda se ha llegado a considerar una "absoluta indecencia" los beneficios registrados por Mercadona, principal empresa del sector que recibe estos ataques.

Desde @Sumar hemos propuesto hoy la creación de un impuesto inteligente que grave los márgenes abusivos de las empresas de la cadena de producción y distribución de alimentos, con el fin de moderar la todavía elevada inflación del precio de los alimentos (7,3% anual) pic.twitter.com/jvGBTBUMAl — Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) January 25, 2024

De hecho, desde Sumar se llegó a proponer el desarrollo de una legislación específica para intervenir en el mercado del retail y, de este modo, controlar los márgenes de las empresas de distribución. Así, Carlos Martín, el que fuera el gurú económico de la formación liderada por Yolanda Díaz, defendió "la creación de un impuesto inteligente que grave los márgenes abusivos de las empresas de la cadena de producción y distribución de alimentos". Del mismo modo, con la excusa de la crisis inflacionaria, y la intención de señalar a las empresas del sector, el Gobierno de España creó un observatorio para controlar los márgenes de las compañías de distribución.