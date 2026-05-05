XTART FP y CaixaBank Tech se alían para impulsar el talento en desarrollo de aplicaciones IA para servicios financieros

XTART FP, el centro de Formación Profesional oficial del Grupo UAX, ha firmado un acuerdo de colaboración con CaixaBank Tech, la filial tecnológica del Grupo CaixaBank, para impulsar programas de desarrollo y acciones formativas que potencien las destrezas, habilidades y competencias en desarrollo de aplicaciones IA con especialización en entornos financieros.

Este convenio reafirma el compromiso de XTART FP con la cocreación de programas formativos únicos con empresas líderes, y promueve el impulso del talento cualificado, y una conexión real con organizaciones del sector que garantizan la empleabilidad de sus estudiantes.

Por esta alianza académica, los estudiantes de los centros de Formación Profesional de XTART de Alcobendas y Alcorcón podrán cursar un Título Propio, cocreado en exclusiva con CaixaBank Tech, para potenciar el desarrollo del talento en aplicaciones multiplataforma en el sector financiero y fomentar la inserción laboral de los estudiantes en un mercado en constante evolución. Esta titulación complementará el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma de los alumnos matriculados en la modalidad presencial en los centros de XTART FP.

"Con este convenio con CaixaBank Tech damos un paso más en el modelo de formación de excelencia que mantenemos en XTART FP. Un modelo de Formación Profesional que busca potenciar la formación de talento competitivo estrechando la colaboración con empresas referentes, para alinear nuestro modelo con las necesidades reales de mercado, acercar experiencias profesionales a nuestros estudiantes y prepararlos para integrarse de forma acelerada en el mercado laboral.

Talento para el mercado

Estamos entusiasmados y convencidos de que esta alianza contribuirá a impulsar aún más la preparación y la empleabilidad de nuestros alumnos", ha indicado Alejandro Codina, director de Formación Profesional del Grupo UAX.

El Título Propio se incluye en la innovadora propuesta formativa en Business & Tech de los centros de XTART FP. La titulación estará distribuida en dos cursos académicos que contendrán tanto contenido teórico como clases simultáneas en formato online y sesiones presenciales en las instalaciones educativas del XTART y en las oficinas de CaixaBank Tech.

De esta forma, los estudiantes estarán en contacto directo con profesionales especializados en tecnología y sistemas del grupo financiero que aportarán su experiencia de primer nivel y contribuirán a capacitar a los alumnos con las competencias digitales de un mercado en constante evolución.

"En CaixaBank Tech apostamos por la formación como palanca clave para impulsar el talento tecnológico que necesita el sector financiero. Esta alianza con XTART FP nos permite participar activamente en la formación de los estudiantes, compartir nuestro conocimiento y experiencia y acercar a los futuros profesionales a proyectos reales, alineando sus estudios con las necesidades del mercado. Además, refuerza nuestro compromiso con la empleabilidad y con la promoción de vocaciones STEM en ámbitos tecnológicos de alta demanda", ha sostenido Jesús Lanero, director general de CaixaBank Tech.

La firma del acuerdo sella una alianza académica entre ambas entidades y supone, además, la participación de CaixaBank Tech en otras iniciativas, charlas, foros y jornadas de puertas abiertas, enfocadas a promover el impulso del desarrollo del talento y empleabilidad de los estudiantes del Grupo UAX.

Vocaciones femeninas STEM en la FP

El convenio reafirma, además, el compromiso de ambas entidades, según informaron, para promover las vocaciones femeninas STEM en la Formación Profesional, donde únicamente el 12,3% de los titulados en estas familias profesionales STEM son mujeres, según el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza. Por eso, la alianza académica abogará por que el 50% de los estudiantes del programa formativo ofertado sean mujeres.

Indicaron que XTART FP ofrece un nuevo modelo de Formación Profesional experiencial con contenidos actualizados de forma constante, impartidos por profesionales en activo de empresas referentes en sus sectores. Mantiene la filosofía de proyección global del Grupo UAX, grupo educativo con más de 30 años de experiencia, por el que ha evolucionado la FP tradicional para garantizar una formación experiencial orientada a preparar los perfiles profesionales de alta demanda capacitándolos para aplicar la tecnología en su ámbito.

La colaboración de XTART FP con CaixaBank Tech forma parte de los más de 3.000 convenios que el centro de FP mantiene con otras empresas y contratadores líderes de las ramas de Business, Tech, Salud, Protección Civil y Emergencias, que le han permitido superar la ratio del 93% de empleabilidad de sus formaciones. Gracias a estas alianzas, XTART FP ha puesto en marcha un modelo de Formación Profesional junto a empresas de primer nivel, que incluye la preselección y formación de candidatos para sus vacantes, contribuyendo así a que las organizaciones puedan detectar el talento cualificado y actualizado que necesitan para sus proyectos.