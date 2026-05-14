El hundimiento del alquiler que el Gobierno te oculta

En Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones cómo el control gubernamental sobre el mercado inmobiliario, lejos de solucionar los problemas existentes, introduce nuevas distorsiones que agravan la crisis e impulsan, aún más, los precios al alza. En este sentido, uno de los casos paradigmáticos es Barcelona, donde los controles sobre el alquiler han hecho que el alquiler permanente haya sido sustituido en buena medida por alquiler temporal.

En este sentido, un reciente informe de Idealista confirma esta tendencia. Concretamente, el portal especializado explica que "todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el primer trimestre de este año sigue cayendo en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2025".

Contracción del alquiler

En el primer trimestre de 2026, la oferta de vivienda destinada al alquiler permanente ha continuado reduciéndose en todas las capitales declaradas como zonas tensionadas y con control de precios, según los datos publicados este martes por Idealista. Al respecto, el portal especializado detalla que "la mayor caída entre estos mercados se ha producido en Pamplona (-39%), seguida por La Coruña (-33%), San Sebastián (-28%), Bilbao (-21%), Tarragona (-15%), Lérida (-12%), Barcelona (-9%) y Vitoria (-4%)", siendo la única excepción Gerona, donde se han incrementado un 9%.

Fuera de las zonas con declaración de mercado tensionado, las mayores reducciones de oferta se han dado en Melilla (-36%), Huelva (-33%), Ceuta (-31%), Huesca (-31%) y Soria (-26%). En los grandes mercados que no están sujetos a estas medidas, Alicante reduce su oferta un 8%, Sevilla un 6%, Valencia un 4% y Málaga un 2%. Madrid se mantiene sin variación significativa, mientras que Palma registra un incremento del 3%. En paralelo, el estudio indica que 17 capitales españolas han aumentado su oferta de alquiler permanente durante el último año. Entre ellas, Lugo lidera las subidas con un 30%, seguida de Cáceres, con un 26%.

No obstante, resulta especialmente relevante que en dicho informe se demuestra que el alquiler de temporada continúa ganando presencia en el mercado de la vivienda. Concretamente, al cierre del primer trimestre de 2026, este tipo de arrendamiento representa el 27% de la oferta total, tras un incremento interanual del 22%, mientras que el alquiler permanente cae un 3% a nivel nacional. En las ciudades tensionadas, La Coruña registra el mayor aumento de este tipo de contratos, con un crecimiento del 188%. Le siguen Pamplona (78%), San Sebastián (67%), Vitoria (55%), Bilbao (41%), Lérida (20%) y Gerona (13%).

En este contexto, Barcelona continúa siendo la capital con mayor peso del alquiler de temporada, que supone el 55% del total de la oferta, frente al 64% registrado en el trimestre anterior. Le siguen San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44% en ambos casos), Gerona (41%) y Pamplona (41%). En los mercados no tensionados, Valencia concentra un 31% de su oferta en esta modalidad. Málaga, Madrid y Sevilla registran un 28%, Palma un 25% y Alicante un 22%.