Ricardo Cuesta sustituye a Gerardo Gutiérrez al frente del SEPE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Ricardo Cuesta como nuevo director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en sustitución de Gerardo Gutiérrez, que ocupaba el puesto desde hace ocho años.

Hasta ahora, Cuesta era subdirector general de Estadística e Información del organismo, donde coordinaba el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), además de las tareas de evaluación y análisis estadístico del Sistema Nacional de Empleo.

Trayectoria en empleo y administración pública

Funcionario de carrera, inició su actividad profesional en 1994 en ámbitos relacionados con las políticas de empleo, las relaciones laborales y la gestión pública.

Entre 2020 y su nombramiento como director general ejerció como director provincial del SEPE en Madrid. Con anterioridad desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde trabajó entre 1998 y 2019.

Experiencia docente

Además de su trayectoria en la administración, Cuesta ha impartido docencia durante 10 años en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

También ha participado durante más de dos décadas en la formación de empleados públicos en materias relacionadas con empleo y formación profesional.