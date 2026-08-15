Hungría hunde barcazas y bloques de hormigón en el Danubio para mantener en marcha la central nuclear de Paks

La situación del Danubio, con un nivel muy inferior al normal por la sequía, ha llevado a Hungría a abordar trabajos de ingeniería para tratar de garantizar el correcto funcionamiento de la central nuclear de Paks, que necesita de la refrigeración del río para permanecer en marcha.

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha informado este sábado de que se ha puesto en marcha un operativo para hundir dos barcazas y varios bloques de hormigón en el río Danubio para tratar de asegurar el caudal.

A két 80 méteres bárka a kijelölt helyre beállítva, rögzítve, a süllyesztésre felkészítve. Szivattyúk indításra készen. Tegnap este az üzemi próba megtörtént. Jelenleg a paksi vízállás -122 centiméter, a Duna apad. A jelenlegi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne -132… pic.twitter.com/XMdjH3iijt — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 15, 2026

"Las dos barcazas de 80 metros están posicionadas en el lugar designado, aseguradas y preparadas para el hundimiento", ha informado en un mensaje en redes sociales en el que apunta a que los expertos están supervisando "continuamente" el nivel del agua, su velocidad y el estado del fondo del cauce con dispositivos de medición.

Asismimo, las autoridades húngaras planean arrojar al agua bloques de hormigón de dos toneladas trasladados desde Dunakiliti con varios helicópteros desplegados por el Ministerio de Defensa, un complejo operativo que está siendo supervisado por el primer ministro.

"Actualmente, el nivel del agua en Paks es de 122 centímetros; el Danubio está bajando. Según la previsión actual, el nivel del agua caería por debajo de 132 centímetros en la madrugada del lunes, momento en el que habría que parar una de las dos turbinas en funcionamiento", ha informado.

Hace dos semanas, Hungría ya tuvo que desconectar tres de los cuatro reactores de su única central nuclear. Para asegurar el funcionamiento de la planta nuclear, que aporta el 50 % de la electricidad del país, se confía en esta especie de dique para así desviar más caudal hacia el canal que suministra agua a la central. La planta de Paks fue construida hace 44 años, usando tecnología soviética, y produce unos 2.000 megavatios.

Las autoridades de Rumanía montaron un dispositivo similar para intentar garantizar el funcionamiento del segundo reactor de la central de Cernavoda. El descenso del nivel del agua en uno de los ríos más grandes de Europa ha puesto en jaque la seguridad energética de varios países por los que discurre y emplean su caudal para refrigerar las plantas nucleares que se encuentran a su orilla.