El 11,4% de las empresas españolas ya utiliza inteligencia artificial, según el Observatorio de Tecnología

El 11,4% de las empresas españolas de diez o más empleados utilizó tecnologías de inteligencia artificial en 2024, un porcentaje que se eleva al 44% entre las compañías de más de 249 trabajadores, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi).

La inteligencia artificial en España ha dejado atrás la fase de experimentación. Tras varios años de pruebas de concepto y proyectos piloto, las organizaciones están centrando sus esfuerzos en incorporar la IA de forma estructural a sus operaciones, con el objetivo de mejorar la productividad, optimizar procesos y acelerar la toma de decisiones.

Esta evolución se refleja en los datos del mercado. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), el 11,4% de las empresas españolas de más de diez empleados ya utilizaba tecnologías de IA en 2024 y la adopción alcanzaba el 44% entre las grandes compañías de más de 250 empleados. Además, el Banco de España señala que cerca del 20% de las empresas españolas ya emplean soluciones de inteligencia artificial, aunque muchas se encuentran todavía en fases iniciales de madurez.

El crecimiento de la IA en España está siendo especialmente visible en las grandes organizaciones, que están liderando la transición desde los pilotos hacia modelos de adopción a escala. La tendencia sitúa a España cerca de la media europea en adopción empresarial de IA y confirma una aceleración progresiva de estas tecnologías en el tejido productivo.

Sin embargo, el cambio más relevante ya no tiene que ver únicamente con la incorporación de nuevas herramientas. La conversación se centra ahora en cómo desplegar la inteligencia artificial de forma segura, responsable y alineada con los objetivos de negocio. Conceptos como gobernanza, supervisión humana, trazabilidad o calidad del dato se están convirtiendo en elementos esenciales para garantizar una adopción sostenible.

IA agéntica

La irrupción de los agentes de IA está acelerando esta transformación. A diferencia de los asistentes tradicionales, estos sistemas son capaces de interactuar con aplicaciones, consultar información, ejecutar tareas y coordinar procesos de forma autónoma, ampliando significativamente las posibilidades de automatización.

Su despliegue está obligando a las organizaciones a definir nuevos modelos de control y supervisión que permitan gestionar permisos, riesgos, responsabilidades y mecanismos de validación antes de extender estas capacidades a gran escala.

Todos los sectores

La adopción de la inteligencia artificial avanza a ritmos diferentes según la industria, pero con un objetivo común: integrar estas capacidades en procesos críticos y generar impacto real sobre la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones.

En el ámbito de tecnología, industria y servicios digitales, compañías como Indra Group, Telefónica o Accenture están impulsando la incorporación de asistentes inteligentes, automatización avanzada y agentes de IA para apoyar tanto operaciones internas como proyectos para clientes. En este contexto, Indra Group se ha convertido en la primera empresa española en obtener la certificación de Aenor de Tecnología de IA Responsable sobre herramientas Microsoft. La certificación valida una metodología integral para diseñar, desarrollar y operar agentes de inteligencia artificial en entornos corporativos, incorporando criterios de calidad del dato, supervisión, pruebas y mejora continua. Actualmente, más de 5.500 profesionales de la compañía utilizan agentes de IA en su actividad diaria.

En telecomunicaciones, operadores como Telefónica, MasOrange o Vodafone España están aplicando inteligencia artificial para optimizar redes, anticipar incidencias, mejorar la atención al cliente y agilizar la resolución de consultas mediante herramientas de IA generativa.

En el sector de energía y utilities, compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy utilizan soluciones basadas en inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo de infraestructuras, la gestión de activos, la previsión de demanda y la optimización de redes energéticas.

Los servicios financieros representan uno de los ámbitos con mayor madurez en el uso de estas tecnologías. Entidades como BBVA, CaixaBank o Banco Santander emplean inteligencia artificial para la prevención del fraude, la evaluación del riesgo, la automatización de procesos, el análisis documental y la personalización de la experiencia de cliente.

La transformación también está alcanzando al sector de la salud, donde grupos como Quirónsalud, Sanitas o diferentes servicios regionales de salud exploran aplicaciones orientadas al apoyo al diagnóstico clínico, la optimización de procesos asistenciales, la gestión de recursos sanitarios y el análisis avanzado de datos médicos.

Por su parte, las administraciones públicas están impulsando iniciativas para mejorar la prestación de servicios a ciudadanos y empresas, agilizar trámites y aumentar la eficiencia operativa mediante soluciones basadas en inteligencia artificial, en línea con la estrategia nacional para el desarrollo de una IA responsable y confiable.

Gobernanza

A medida que aumenta el número de casos de uso, el principal reto deja de ser tecnológico para convertirse en organizativo. Las organizaciones que están obteniendo resultados más significativos son aquellas capaces de establecer modelos sólidos de gobierno, garantizar la calidad de los datos y mantener mecanismos efectivos de supervisión humana.

La Estrategia de Inteligencia Artificial impulsada en España sitúa precisamente la adopción responsable, la confianza y la transparencia como elementos clave para acelerar el despliegue de esta tecnología tanto en el sector público como en el privado.

Ventaja competitiva

Los avances observados en las organizaciones españolas apuntan a una nueva etapa en la evolución de la inteligencia artificial. La ventaja competitiva ya no dependerá únicamente de quién incorpore antes estas tecnologías, sino de quién sea capaz de integrarlas de forma segura, gobernada y alineada con los objetivos del negocio.

La siguiente fase estará marcada por la capacidad de transformar pilotos en plataformas corporativas, extender el uso de agentes inteligentes a toda la organización y generar valor sostenido a partir de una IA responsable, escalable y plenamente integrada en la actividad diaria de empresas e instituciones.