Seat deja la puerta muy abierta a la eliminación de su propia marca

Seat y el grupo Volkswagen han reivindicado este viernes el "sólido futuro" que tiene la compañía Seat SA, dentro del consorcio alemán, pero han dado a entender al mismo tiempo que no cierran la puerta a prescindir de la marca Seat, aunque insisten en que la decisión no está tomada aún. Así se desprende del comunicado hecho público este viernes por Seat, en el que la compañía española subraya que "en el contexto actual, con una regulación cada vez más exigente, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos hacen que este análisis para seguir invirtiendo en la marca Seat sea cada vez más complejo". "Por tanto, siguen siendo posibles varios escenarios más allá de 2030. En función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de la marca Seat. No se ha tomado ninguna decisión todavía", asegura Seat.

La puerta sigue entreabierta para la desaparición de la mítica marca española. Solo el tiempo pondrá sentido a un futuro que no parece nada halagüeño.