Los socios de UGT exigen un nuevo sablazo a los autónomos

El nuevo curso que arranca en el mes de septiembre empieza con fuerza para los autónomos después de que este martes la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), una organización de autónomos asociada a UGT haya reclamado una subida de las cotizaciones de los autónomos de al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC en 2027.

En el comunicado emitido por la organización se puede leer que "UPTA propone para 2027 una subida de las cotizaciones de, al menos, tres puntos porcentuales del IPC, de forma progresiva y vinculada a los rendimientos reales". También reclama "congelar en 2027 la base mínima de los autónomos societarios y de los familiares colaboradores", además de exigir la reforma del cese de actividad, el acceso de los autónomos al subsidio para mayores de 52 años y la mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Más de 200 euros al año

Un ejemplo que ponen es el siguiente: Si un autónomo paga actualmente 240 euros mensuales y se toma como referencia un IPC del 4,3%, la actualización sería del 7,3%, con lo que pasaría a pagar 257,52 euros, es decir, 17,52 euros más al mes y 210,24 euros al año. Por lo tanto, vemos que los autónomos acabarían pagando más al año de lo que ya están pagando en la actualidad.

Esto va en la línea que ya marcó José Luis Escrivá, quien fue ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y es el actual gobernador del Banco de España. Como ya contamos en su momento en este medio, el Gobierno aprobó un cambio por el cual los autónomos ya no pueden elegir libremente la base por la que quieren cotizar. El resultado fue un aumento de la cotización para dos tercios de los autónomos, ya que la mayoría prefería cotizar por la base mínima.

La excusa de Escrivá para subir las cotizaciones a los más de 3,5 millones de autónomos fue que así podrían tener más derechos, como mejor paro o pensión en el futuro.

Como ya hemos explicado en diversas ocasiones y también de forma reciente en este medio, el gasto en pensiones ya no se cubre con los ingresos por cotizaciones y el déficit que tiene la Seguridad Social cada vez es mayor. La mayor prueba de esto es que el Estado ya ha tenido que inyectar más de medio billón de euros desde el año 2011 para sostener el sistema público de pensiones.

La Seguridad Social está en número rojos

En palabras del Instituto Santalucía, estos 500.965 millones de euros "es equivalente a la mitad del aumento de la deuda pública emitida por el Reino de España en ese periodo (50,6%)". Otro dato que muestra la quiebra del sistema de pensiones es que la deuda de la Seguridad Social en 2025 fue de 136.179 millones de euros, mientras que en 2018 era inferior a los 50.000 millones de euros.

Para colmo, subir ahora las cuotas de los autónomos solo haría que en el futuro hubiera que pagarles pensiones aún mayores que si se dejaran las cosas como están. El agujero a largo plazo sería todavía más grande, aunque a corto plazo aumentaran los ingresos.

Sea como sea, la cuestión es que, desde distintos frentes (tanto los sindicatos como el Gobierno), se quiere recortar el poco margen de maniobra que aún les queda a los autónomos, obligándoles a cotizar cada vez más sin que nadie les asegure que acabarán cobrando lo que les prometen.