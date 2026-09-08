¿Por qué Civislend es líder en crowdlending inmobiliario?

Civislend se ha consolidado como la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España gracias a una combinación difícil de replicar: crecimiento sostenido, capacidad de originación, rentabilidades atractivas, proyectos respaldados por garantías reales, un exigente proceso de selección y, sobre todo, la confianza de una comunidad de inversores cada vez mayor.

Desde su fundación en 2017, Civislend ha contribuido a transformar la forma de invertir en el sector inmobiliario, acercando a los particulares un tipo de financiación que tradicionalmente estaba reservado a inversores profesionales y grandes patrimonios.

Su modelo conecta a promotores y desarrolladores inmobiliarios que necesitan financiación para sus proyectos con inversores que buscan obtener una rentabilidad a plazo fijo mediante préstamos vinculados a activos inmobiliarios. Todo ello a través de una plataforma regulada y supervisada por la CNMV y con un ticket mínimo de entrada de solo 250 euros.

Pero el liderazgo de Civislend no responde únicamente al crecimiento de la financiación alternativa en España. Se sustenta en cifras, resultados, recurrencia de los inversores y una forma de entender el crowdlending basada en la selección, la transparencia y la protección del inversor.

La evolución de Civislend durante los últimos años refleja la dimensión que ha alcanzado la plataforma.

En 2023 financió 34,4 millones de euros a través de 24 proyectos inmobiliarios. Solo un año después, en 2024, el volumen financiado aumentó hasta los 80,6 millones de euros repartidos entre 37 proyectos.

El salto volvió a producirse en 2025, cuando Civislend superó los 128 millones de euros financiados en 53 operaciones. En apenas dos años, la compañía había multiplicado por casi cuatro su volumen anual. La tendencia se ha mantenido durante 2026. La plataforma ya había superado los 118 millones de euros financiados en 46 nuevos proyectos durante el ejercicio.

El liderazgo también se construye a través de la experiencia de quienes utilizan la plataforma. Y en este ámbito, Civislend cuenta con uno de los indicadores más relevantes del sector.

A septiembre de 2026, Civislend registra en Trustpilot una puntuación de 4,6 sobre 5 con más de 2.100 opiniones publicadas. El 68% de las valoraciones son de cinco estrellas y otro 22% corresponde a cuatro estrellas.

La cifra resulta especialmente significativa cuando se compara con otras grandes plataformas españolas del sector. De este modo, Civislend se sitúa como una de las plataformas de inversión inmobiliaria con mejor combinación entre valoración y volumen de opiniones en Trustpilot entre los principales operadores españoles.

No se trata únicamente de una cifra reputacional. Las opiniones de los usuarios destacan de forma recurrente aspectos como la rentabilidad de las oportunidades, la cantidad y calidad de la información disponible, la sencillez del proceso de inversión y la comunicación durante la evolución de los proyectos.

La confianza también se refleja en el comportamiento de los propios inversores: el 80% de quienes invierten en Civislend vuelve a hacerlo, con una media de ocho reinversiones. Una recurrencia que demuestra que la relación con el inversor no termina con su primera operación.

Otra de las razones que explican el posicionamiento de Civislend está antes incluso de que un proyecto aparezca publicado en la plataforma. Civislend no publica cualquier operación.

Cada oportunidad pasa previamente por un proceso de análisis realizado por un equipo especializado, que estudia aspectos financieros, jurídicos, inmobiliarios y comerciales del proyecto y del promotor. De cada diez operaciones analizadas, aproximadamente solo una termina llegando a la plataforma.

El objetivo es estructurar operaciones en las que el inversor pueda conocer qué está financiando, qué activo existe detrás del préstamo, qué garantías incorpora, cuál es el plazo previsto y cómo plantea el promotor devolver la financiación.

Uno de los grandes diferenciales del modelo de Civislend es precisamente la estructuración de las garantías. Los proyectos pueden contar, dependiendo de las características de cada operación, con hipotecas sobre los propios activos inmobiliarios —frecuentemente de primer rango—, garantías corporativas, pignoraciones de participaciones u otras garantías vinculadas al proyecto.

Ese enfoque es uno de los elementos que ha permitido a la plataforma construir su posición dentro de la financiación inmobiliaria alternativa.

A través de Civislend es posible comenzar desde 250 euros y construir progresivamente una cartera formada por distintos préstamos inmobiliarios.

El inversor decide de manera independiente en qué proyectos quiere participar y cuánto capital quiere destinar a cada uno. De esta forma puede diversificar entre distintas ubicaciones, plazos y tipologías de activo.

Posteriormente, Civislend realiza el seguimiento de las operaciones y facilita información periódica sobre su evolución.

La posibilidad de empezar con importes reducidos facilita que una nueva generación de ahorradores pueda acceder al sector inmobiliario sin necesidad de disponer del capital necesario para adquirir directamente un inmueble.

La reinversión permite, además, construir una estrategia a largo plazo. En lugar de concentrar todo el capital en una única operación, el inversor puede distribuirlo entre diferentes proyectos y, cuando estos finalizan, decidir si retira el dinero o vuelve a destinarlo a nuevas oportunidades.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

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