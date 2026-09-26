Un informe de la OCDE reconoce el daño de los impuestos

Los países de la OCDE parecen haberse dado cuenta de los perniciosos efectos que tienen los impuestos sobre la actividad económica. Así se desprende del último informe Tax Policy Reforms 2026 elaborado por el organismo, donde se documentan los cambios en la política tributaria —abarcando las reformas tributarias introducidas o anunciadas durante el año 2025— y se detalla que los países miembro están optando, por lo general, por bajar los impuestos a las empresas para estimular el crecimiento.

¿Giro en la política tributaria?

El organismo destaca en su informe que "como han demostrado ediciones anteriores de este informe, las conmociones económicas de la COVID-19 y la crisis energética de 2022-2023 desencadenaron una serie de respuestas políticas comunes en todos los países". No obstante, el informe incide también en que "para 2025, los objetivos políticos se habían diversificado, reflejando diferencias significativas en las condiciones internas, el margen fiscal y las prioridades políticas".

En este sentido, la OCDE asegura que "en varios casos, los países realizaron pequeños ajustes en sus sistemas tributarios, especialmente si ya habían introducido cambios más sustanciales en 2023 y 2024". Asimismo, detalla que otros países "priorizaron el crecimiento mediante incentivos específicos e introdujeron pocos aumentos de impuestos generalizados, o ninguno".

Del mismo modo, la OCDE también explica cómo algunos gobiernos han seguido impulsando la recaudación en los últimos meses. "Muchos países aprovecharon las oportunidades para aumentar los ingresos mediante incrementos de impuestos específicos o relativamente limitados, incluidos los impuestos sectoriales a las empresas (como los recargos) o los impuestos especiales sobre los productos del tabaco", indica el informe al respecto.

Por otra parte, la OCDE también recuerda cómo "las presiones inflacionarias disminuyeron en 2025 y la preocupación por el costo de vida se redujo en comparación con años anteriores", si bien incide en que "las presiones inflacionarias no desaparecieron por completo en todas las economías". El organismo asegura, además, que "el legado fiscal de la pandemia y la crisis de los precios de la energía continuaron afectando las finanzas públicas".

De hecho, de acuerdo con el propio informe de la OCDE, la deuda pública se sigue manteniendo por encima de los niveles anteriores a la pandemia en la mayoría de los países, mientras que los actuales niveles de los tipos de interés han supuesto un encarecimiento de esta deuda. "En este contexto, la política tributaria en 2025 se rigió por dos objetivos generales: apoyar el crecimiento y la inversión, a la vez que se respondía a las crecientes presiones presupuestarias", asegura el organismo, que destaca cómo, en términos generales, "las medidas para aumentar los ingresos siguieron siendo relativamente limitadas en su alcance".

Así las cosas, la OCDE explica que "las medidas de recaudación del IRPF en 2025 fueron a menudo progresivas, incluyendo tipos máximos más altos y reformas a la tributación de las rentas del capital". En este sentido, el organismo incide en que "muchos países continuaron introduciendo reformas de reducción de la base imponible en respuesta al aumento de los precios y con el objetivo de apoyar a los hogares de ingresos bajos y medios, aunque en menor medida que en años anteriores".

Adicionalmente, tal y como destaca la OCDE en su informe, "un número significativo de medidas de reducción de la base imponible en 2025 se centraron en atraer mano de obra altamente cualificada, personas adineradas y nacionales residentes en el extranjero". Asimismo, "también se observó un aumento notable en la prevalencia de reformas que reducían los impuestos sobre las rentas del trabajo por cuenta propia".

Sin embargo, la OCDE reconoce también que, en este contexto, los países de la organización han optado por incrementar las cotizaciones sociales, lo cual supone de facto un impuesto al trabajo. "Mientras tanto, las reformas de las cotizaciones a la seguridad social (CSS) mostraron una tendencia sostenida hacia la ampliación de la base imponible y el aumento de los tipos, probablemente en respuesta a las presiones demográficas a largo plazo y las necesidades de financiación de los sistemas de protección social", indica la organización en el informe.

La OCDE destaca también que, en un escenario como este, muchos países introdujeron o ampliaron impuestos específicos sobre la renta empresarial, "a menudo para aumentar los ingresos del presupuesto general en respuesta al incremento del gasto público, incluido el de defensa". Así, el informe también explica que "en los últimos años, un número creciente de países, incluido el de 2025, ha aumentado los impuestos a los bancos e instituciones financieras, centrándose a menudo en los beneficios extraordinarios".

Ahora bien, resulta llamativo que la OCDE constate en su informe que los países comiencen a darse cuenta de la necesidad de dinamizar la actividad económica. "La movilización de ingresos y los esfuerzos para estimular el crecimiento y la inversión siguieron siendo los principales objetivos declarados de la reforma del impuesto sobre la renta de las sociedades", explica el informe.

Concretamente, la OCDE detalla que "por tercer año consecutivo, el tipo medio combinado del IRS se mantuvo estable". Así, explica además que "si bien un número similar de jurisdicciones aumentó y redujo sus tipos del IRS en 2025, los aumentos tendieron a ser mayores que las disminuciones". Además, el informe explica cómo "al mismo tiempo, los países continuaron reduciendo la base imponible del IRS mediante medidas específicas diseñadas para apoyar la inversión, especialmente en investigación y desarrollo, tecnologías emergentes y sectores de importancia estratégica".