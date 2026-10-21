Planas responde a la tractorada echando en cara al campo las subvenciones del Gobierno

El campo se prepara para sacar los tractores a las calles y plantarse este próximo miércoles 28 frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Y su titular, Luis Planas, ha recordado a las organizaciones agrarias todas esas subvenciones públicas que ha recibido el sector para salir adelante ante las diferentes crisis.

En una comparecencia posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, Planas ha dejado claro que "respeta" el derecho a manifestación por "cauces pacíficos", pero ha aprovechado la ocasión para recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado unos 10.000 millones de dinero público para paliar "eventos extraordinarios" como la covid, los efectos de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, las inundaciones y los incendios.

El ministro ha respondido así al anuncio de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones de mantener la jornada de protestas prevista para el próximo 28 de octubre. UPA se ha desmarcado tras conocerse el anuncio de la convocatoria de elecciones generales.

Dos grandes preocupaciones en el sector agrario

Planas ha recordado que en este momento existen "dos grandes preocupaciones" en el sector, como son la negociación de la Política Agraria Común y la subida de los costes de producción y fertilizantes derivados de los conflictos geopolíticos.

En cuanto a la primera, el ministro ha definido como una "buena noticia" que en España existe "unidad en torno al tema" ya que tanto el Gobierno como las organizaciones agrarias y las 17 comunidades autónomas mantienen una postura común.

En este sentido, Planas ha remarcado que las reclamaciones a la Comisión Europea incluyen la aprobación de un "presupuesto sustantivo" para el sector primario, la necesidad de una PAC "plenamente europea" y el rechazo a la cofinanciación nacional.

Respecto a los costes de producción, Planas ha afirmado que "no es un problema solo español" sino global y que el Gobierno ha destinado 1.174 millones de euros hasta la fecha, una cifra que, según ha detallado, es más del doble que Alemania y que triplica a la destinada por Francia o Italia.

Convocatoria electoral

A preguntas de los periodistas, Planas ha señalado que su decisión de no presentarse como candidato electoral al Congreso de los Diputados por las listas electorales del PSOE en la provincia de Córdoba "es estrictamente personal y no tiene nada que ver con ningún otro factor".

Planas ha asegurado que está "plenamente comprometido" con la actividad de Gobierno, con el Partido Socialista y ha expresado su preocupación por las negociaciones previstas "de aquí a final de año" que marcarán el futuro de la Política Agraria Común y de la Política Pesquera Comunitaria.