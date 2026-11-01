El coste del miedo al AVE

Uno de los conceptos peor interpretados por los economistas, sobre todo los que analizan el comportamiento del consumidor, es el de la maximización-optimización. Es decir, la idea de que cuando compramos algo o cuando tomamos una decisión entre varias alternativas, lo que queremos es maximizar nuestro bienestar, llegar a la mejor solución posible.

No es así. En realidad, lo que hacemos mucho más a menudo no es tanto optimizar (entre otras cosas, porque sabemos que nos llevaría muchísimo tiempo y esfuerzo averiguar cuáles son todas las opciones a nuestra disposición), como buscar una solución razonablemente buena.

Buena, además, en un sentido muy amplio del término: algo que nos deje mejor de lo que estamos, que evite el peor de los escenarios, que no nos haga pensar demasiado y que nos lo ponga fácil.

Esta semana, en España, todos los comentarios han girado en torno al horrible accidente ferroviario de Urda. Otra vez, como hace diez meses tras la tragedia de Adamuz, nos hemos preguntado qué está pasando para que lo que era la joya de la corona de nuestras infraestructuras (la alta velocidad ferroviaria) sea ahora una fuente de noticias (muy malas) y desconfianza. En la parte económica, la mayoría de los análisis han reincidido en las preguntas sobre el mantenimiento: y es lógico. Más allá de los dos accidentes, la sensación es que hemos priorizado el gasto aparatoso, cortoplacista y con beneficiarios claros (de las inauguraciones al subsidio; de la publicidad institucional a las prestaciones; del que genera déficit anual al que puede anunciarse en campaña) frente a las partidas menos glamurosas pero imprescindibles a medio plazo (mejoras reales en educación-formación, mantenimiento de infraestructuras, recortes ahora que te ahorran mucho gasto en intereses a futuro…)

Todo esto es cierto. Y además es preocupante, porque muchas de las consecuencias seguirán ahí mucho tiempo después de que Óscar Puente deje de ser ministro de Transporte.

Para empezar, por lo obvio, porque poner a punto este tipo de redes (de ferrocarril, carreteras, energía…) es caro y lleva tiempo. Pero, también, por lo que decíamos en los primeros párrafos: la reputación es uno de esos atajos que todos usamos para tomar decisiones complicadas; y la de las infraestructuras españolas ha sufrido un daño que será muy complicado reparar.

Porque lo más importante son, eso es obvio, las vidas perdidas, las consecuencias para los fallecidos, los heridos y sus familiares. Pero junto a esto, se intuye un enorme coste derivado de la desconfianza.

En primer lugar, ¿cuántos viajeros dejarán de usar la red por miedo? Probablemente bastantes. Muchos en las primeras semanas. Luego algunos menos. Pero seguro que el tren (sobre todo la alta velocidad) ya no es la opción inevitable que era en muchos recorridos. Eso implicará un menor uso de la infraestructura (lo que supone un coste).

También tenemos otro tipo de costes, más indirectos pero no por ello menos reales: desde el que coge un billete con mucho más tiempo del necesario (para protegerse ante previsibles retrasos) hasta el que cancela una reunión y la hace por videoconferencia ante la duda que impone la falta de fiabilidad del servicio.

Por supuesto, viajar en otros medios de transporte también implica una pérdida. ¿Por qué cogíamos siempre el AVE? Porque era cómodo, rápido, fiable… Mejor, en definitiva, que sus alternativas. Los que empiecen a mirar otras opciones lo harán a sabiendas de que son peores que las que antes escogían: o más caras, o más costosas en tiempo, o no tan cómodas (por ejemplo, no se trabaja igual en un AVE que en un avión). Todo esto: tardar más o viajar más incómodo también es un coste. Difícil de medir, pero no por ello menos real.

No olvidemos lo que esto significa para la imagen internacional de España. No es que todos los viajeros que cada año nos visitan vayan a dejar de hacerlo. Perolo que estas noticias transmiten es que somos menos fiables. Que viajar por España (que antes era una experiencia sencilla y cómoda) se ha convertido en algo menos seguro, tranquilo y fiable. Que lo que antes suscitaba admiración (nuestras infraestructuras) ahora tiene asociado un halo de cierta sospecha.

Cualquier empresa sabe que hay pocas cosas peores que el daño reputacional. Esa noticia sobre una partida de alimentos en mal estado, que sigue impactando en las cuentas muchos meses después de que se solucionara el problema que originó la crisis. De nuevo, volvemos a lo de la solución razonablemente buena que todos los consumidores buscamos. Cuando estamos ante un stand de chocolatinas, con decenas de opciones a nuestra disposición, no queremos pensar demasiado: "¿Aquella marca que tuvo que retirar un lote de productos porque algunos de ellos tuvieron un problema, de los gordos, de contaminación alimentaria? Sí, hombre, ¿no fueron estos los que terminaron con 4 o 5 personas en el hospital?" Sabes que no es probable que vuelva a ocurrir, incluso que puede ser irracional culpar a los nuevos responsables de la empresa (los que estaban en el momento de la crisis fueron despedidos)… pero lo más sencillo es escoger otra marca. Tomar la decisión sencilla es lo lógico. Piensas menos y hay menos riesgo de arrepentimiento. Porque éste es otro elemento central en nuestra toma de decisiones: hacer algo que nos genera dudas no nos gusta, sobre todo por el miedo a que salga mal y nos digamos a nosotros mismos "si ya lo sabía".

Es el coste del miedo, de la duda, de la desconfianza: de destrozar una reputación. En nuestro caso, el coste de Sánchez y de Puente. De Ábalos y de una gestión politizada de las empresas públicas. También lo pagaremos, durante muchos años, entre todos.