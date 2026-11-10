Guía para los empresarios ante la huelga política apoyada por el Gobierno

Ante la huelga general convocada para este miércoles en plena precampaña electoral con la excusa de la vivienda, y que cuenta con el apoyo del Ejecutivo, que hasta ha vaciado su agenda, los empresarios agrupados en la Confederación Empresarial de Madrid han lanzado una serie de recomendaciones e indicaciones básicas sobre la jornada de paros, que se prolongarán desde las 00:00 horas del 11 de noviembre hasta las 24:00 horas.

Según recuerda la patronal madrileña, los turnos que comiencen antes o se prolonguen hasta después de la hora prevista para la huelga estarán incluidos al completo en la convocatoria.

Por otro lado, la dirección de la empresa determinará, si es necesario, los servicios de seguridad y mantenimiento, en colaboración con los representantes legales de los trabajadores de cara a la jornada de huelga. Si no se llegase a acuerdo, señala CEIM, la empresa ha de dejarlo constar por escrito y determinar unilateralmente dichos servicios.

En cuanto a los servicios mínimos, la patronal madrileña hace las siguientes indicaciones:

Los centros de trabajo deben abrir con normalidad para poder desarrollar la actividad libremente y posibilitar el derecho al trabajo.

para poder desarrollar la actividad libremente y posibilitar el derecho al trabajo. No debe sustituirse a los huelguistas con la contratación temporal de sustitutos.

El derecho de huelga no abarca la posibilidad de ocupación del centro de trabajo ni el ejercicio de la coacción o la violencia.

del centro de trabajo ni el ejercicio de la coacción o la violencia. Si se diera un episodio de notorio peligro para la integridad física de los trabajadores o los empresarios, o bien la viabilidad económica de la empresa, esta puede proceder al cierre, comunicándolo a la Dirección General de Trabajo en un plazo de 12 horas.

En cuanto al procedimiento posterior a la huelga en torno a los trabajadores que hayan decidido secundarla, la patronal señala que "la dirección de Recursos Humanos de la empresa o equivalente ha de tomar nota de los trabajadores que han secundado la huelga ya que se produce la suspensión de la relación laboral de los huelguistas, lo que implica que no se devenga salario (ni la parte proporcional de paga extraordinaria); así como la suspensión de la obligación de cotizar, tanto para la empresa como para el trabajador".

La huelga general fue convocada tras el caso Maricarmen con la excusa de pedir el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida, cuando el Gobierno que tenía ocasión de abordar estos problemas está a punto de enfrentarse al veredicto de las urnas. Está convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, Cobas, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

La jornada arrancará con una sucesión de concentraciones y piquetes informativos y concluirá con una gran manifestación por la tarde. Desde el primer momento, la convocatoria fue cuestionada por la patronal, que no veía razones laborales para la huelga y avisó de que podría ser ilegal.

Desde el Gobierno se alinean con los sindicatos: el Ejecutivo alega que es "a favor de los derechos de toda la ciudadanía" y ha pedido respeto por los sindicatos y por el "ejercicio de este derecho", en la que será la primera huelga general de 24 horas secundada por las dos centrales mayoritarias en 14 años y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.