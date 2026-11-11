El consumo eléctrico certifica el fracaso de la huelga: apenas cae un 0,25% en comparación con el día anterior

La demanda de energía eléctrica en España apenas ha registrado diferencias respecto a la jornada anterior durante las primeras horas de la huelga general. A las 14:00 horas de este miércoles, el consumo alcanzaba los 34.225 megavatios (MW), frente a los 34.313 MW registrados el martes a la misma hora. La diferencia supone un descenso de apenas el 0,25%, según los datos de Red Eléctrica de España (REE).

La evolución del consumo eléctrico muestra que la distancia entre ambas jornadas se ha ido reduciendo conforme avanzaba el día. Aunque durante las primeras horas de la mañana la diferencia era más acusada, a primera hora de la tarde los registros prácticamente se habían igualado.

La diferencia se reduce durante la mañana

Los datos de Red Eléctrica reflejan una caída de la demanda del 9,5% aproximadamente a las 8:30 horas respecto al día anterior. A las 10:00 horas, ese descenso se había reducido hasta el 6,6%.

Sin embargo, la evolución posterior ha mostrado una aproximación progresiva entre los registros de ambas jornadas. A las 14:00 horas, la diferencia era ya de solo 88 MW, lo que representa una caída del 0,25% respecto al martes. Por tanto, la cifra refleja que el consumo eléctrico durante la jornada de huelga se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles que el día anterior, al menos hasta esa hora.

Del mismo modo, la demanda real de electricidad a las 14:00 horas también se situaba por debajo de las previsiones del operador del sistema. En concreto, Red Eléctrica había estimado para ese momento un consumo de 35.058 MW, frente a los 34.225 MW que finalmente se registraron. Esto supone una diferencia del 2,37% respecto a la demanda prevista.

Así las cosas, la comparación entre la demanda real y la estimada permite observar cómo está evolucionando el consumo durante la jornada. No obstante, la diferencia respecto a las previsiones no debe confundirse con la variación registrada frente al día anterior. En este caso, el dato más significativo para comparar ambas jornadas es el descenso del 0,25% respecto al martes, una diferencia considerablemente menor que la observada durante las primeras horas de la mañana.

Con todo, cabe recordar que la última huelga general celebrada en España tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012. Durante aquella jornada, la demanda eléctrica nacional registró una caída aproximada del 11% en el conjunto del día.