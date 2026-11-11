El ridículo de la huelga: congas, sardanas y el 'Bella Ciao'

La huelga general convocada este miércoles en España está dejando imágenes de todo tipo. Mientras los sindicatos defienden el seguimiento de la convocatoria, distintos vídeos difundidos durante la jornada muestran a manifestantes bailando, enlazándose en corro y coreando consignas en varias ciudades.
El Bella Ciao y la sardana toman las calles de Barcelona
En Barcelona, algunos participantes han optado por bailar el Bella Ciao. En las imágenes se observa a varios manifestantes enlazados entre sí mientras cantan y bailan al ritmo de la canción con una persona al frente dirigiendo con un megáfono.
Otro vídeo muestra a un grupo bailando una sardana en el centro de Barcelona, la danza tradicional catalana más representativa. Los participantes forman un círculo y se cogen de las manos para seguir los pasos del baile.
Celebran el cierre de un Alcampo en Vigo
En Vigo, otro grupo de manifestantes ha celebrado el cierre de un establecimiento de Alcampo. Los participantes se habían sentado delante del supermercado para protestar y, tras el cierre del establecimiento, han protagonizado escenas de celebración.
Consignas y una conga sindical en Plaza de Castilla
En Madrid, los sindicalistas han protagonizado otra de las escenas de la jornada en el intercambiador de Plaza de Castilla, uno de los principales puntos de transporte de la capital.
Media hora después de una primera aparición, miembros de UGT y CCOO han regresado al lugar acompañados de un grupo de jóvenes. Pese a la escasa afluencia, ambos grupos han comenzado a corear consignas como "hace falta ya una huelga general", "tú que estás mirando, también te están robando" y "que bote, que bote, rentista el que no bote".
Ya pasadas las 6:30 de la mañana, una parte de los asistentes ha formado un pequeño círculo sentada en el suelo. Con banderas de UGT en las manos, han comenzado a gritar "no nos mires, únete". A su alrededor, otros sindicalistas han empezado a rodear a sus compañeros sentados, formando una especie de conga mientras repetían las mismas consignas.