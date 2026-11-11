El ridículo de la huelga: congas, sardanas y el 'Bella Ciao'

La huelga general convocada este miércoles en España está dejando imágenes de todo tipo. Mientras los sindicatos defienden el seguimiento de la convocatoria, distintos vídeos difundidos durante la jornada muestran a manifestantes bailando, enlazándose en corro y coreando consignas en varias ciudades.

El Bella Ciao y la sardana toman las calles de Barcelona

En Barcelona, algunos participantes han optado por bailar el Bella Ciao. En las imágenes se observa a varios manifestantes enlazados entre sí mientras cantan y bailan al ritmo de la canción con una persona al frente dirigiendo con un megáfono.

Sindicalistas bailan durante la huelga: pic.twitter.com/ttNUVztMyq — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 11, 2026

Otro vídeo muestra a un grupo bailando una sardana en el centro de Barcelona, la danza tradicional catalana más representativa. Los participantes forman un círculo y se cogen de las manos para seguir los pasos del baile.

Los asistentes a la huelga bailan en el centro de Barcelona: pic.twitter.com/5b1Wkr88oR — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 11, 2026

Celebran el cierre de un Alcampo en Vigo

En Vigo, otro grupo de manifestantes ha celebrado el cierre de un establecimiento de Alcampo. Los participantes se habían sentado delante del supermercado para protestar y, tras el cierre del establecimiento, han protagonizado escenas de celebración.

Outro éxito dos piquetes en Vigo. pic.twitter.com/OiwUCCVcOq — Javier H. Rodríguez (@JavierHRguez) November 11, 2026

Consignas y una conga sindical en Plaza de Castilla

En Madrid, los sindicalistas han protagonizado otra de las escenas de la jornada en el intercambiador de Plaza de Castilla, uno de los principales puntos de transporte de la capital.

Media hora después de una primera aparición, miembros de UGT y CCOO han regresado al lugar acompañados de un grupo de jóvenes. Pese a la escasa afluencia, ambos grupos han comenzado a corear consignas como "hace falta ya una huelga general", "tú que estás mirando, también te están robando" y "que bote, que bote, rentista el que no bote".

🔴 Manifestantes cantan en Plaza Castilla: "Que bote, que bote, rentista el que no bote" 📹 Libertad Digital pic.twitter.com/dXz27htXOx — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Ya pasadas las 6:30 de la mañana, una parte de los asistentes ha formado un pequeño círculo sentada en el suelo. Con banderas de UGT en las manos, han comenzado a gritar "no nos mires, únete". A su alrededor, otros sindicalistas han empezado a rodear a sus compañeros sentados, formando una especie de conga mientras repetían las mismas consignas.