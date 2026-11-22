Quien gana un premio en la rifa de un supermercado, en un concurso de televisión, la lotería o en el sorteo de una marca en redes sociales tiene que contar con Hacienda. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) obliga a quien paga el premio a retener el 19 %. El ganador debe comprobar si, con ese premio y el resto de sus ingresos del año, está obligado a presentar la declaración.

¿Qué es un premio para el IRPF? El artículo 2 de la LIRPF fija qué grava el impuesto: "la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley".

El premio encaja en la definición general de ganancia patrimonial del artículo 33 de la LIRPF, que habla de "las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél". El mismo artículo se refiere de forma expresa a las "ganancias obtenidas en el juego".

Tratado como ganancia, el premio va a la declaración del año en que se gana. El artículo 14 de la LIRPF establece que las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputan al período impositivo en que tiene lugar la alteración patrimonial.

La retención del 19 %

El primer descuento llega antes de cobrar. El artículo 101 de la LIRPF fija que la retención sobre los "premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, será del 19 por ciento". Da igual, por tanto, que el sorteo exija comprar un producto o sea gratuito.

La retención la practica quien paga. El artículo 99 de la LIRPF obliga a las entidades y personas jurídicas que pagan rentas sujetas al impuesto a retener y a ingresar ese dinero en el Tesoro, y no les excusa de ingresarlo aunque no hayan retenido.

Conviene no confundir lo cobrado con lo que se declara. El ganador computa el premio por su importe íntegro, no por lo que le llega a la cuenta. Si la retención no se practicó, o fue menor de la debida, por causa imputable exclusivamente a quien debía retener, el ganador resta de la cuota la cantidad que debió retenerse.

¿Obliga el premio a hacer la declaración?

La regla general es que los contribuyentes están obligados a declarar, con los límites y condiciones que fija el reglamento. Las excepciones están en el artículo 96 de la LIRPF, en su redacción vigente desde el 23 de enero de 2025. No tienen que declarar quienes solo obtienen rentas de determinadas fuentes, entre ellas rendimientos del trabajo de hasta 22.000 euros anuales y rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales con retención, con un límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Ese límite de 1.600 euros se mide con el importe del premio, sumado a intereses o dividendos, no con lo retenido. Un asalariado con un solo pagador, un sueldo por debajo de 22.000 euros y un premio de 1.000 euros con retención, sin otros ingresos, queda dentro de la excepción. Si el premio y el resto de rentas con retención superan los 1.600 euros, deja de servir.

El límite del sueldo no siempre es 22.000 euros. Baja a 15.876 euros, por ejemplo, cuando el trabajador cobra de más de un pagador, salvo que lo cobrado del segundo y siguientes no pase en conjunto de 1.500 euros anuales. En ningún caso declaran quienes solo obtienen rendimientos y ganancias que no superan en conjunto 1.000 euros anuales, con pérdidas inferiores a 500 euros.

Hay casos en que el premio da igual. Los autónomos que hayan estado de alta en algún momento del año deben declarar siempre, y también quienes hayan hecho aportaciones a planes de pensiones que reduzcan la base, entre otros supuestos.

Lo perdido en el juego no resta

Quien juega mucho no puede compensar lo que pierde con lo que gana más allá de cierto punto. El artículo 33 no computa como pérdidas las debidas a "pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período". Tampoco cuentan nunca "las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a los que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley", que regula esos juegos y que quien tenga un premio de la lotería debe consultar.

Solo algunos premios están libres de impuesto. El artículo 7 de la LIRPF declara exentos los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones del reglamento, y los premios Príncipe de Asturias. El sorteo de un supermercado o un concurso de televisión no figuran en esa lista.

Cómo se paga

La declaración es una autoliquidación: el propio contribuyente calcula lo que debe y lo ingresa en el lugar, la forma y los plazos que fija el Ministerio, según el artículo 97 de la LIRPF. El pago solo puede fraccionarse como determine el reglamento. La cuota tiene una parte autonómica que, según el artículo 73 de la LIRPF, resulta de aplicar los tipos de gravamen de los artículos 74 y 76 a la base liquidable general y a la del ahorro.

Los matrimonios tienen una opción más. Si al cónyuge casado y no separado legalmente le sale a pagar, puede pedir que se suspenda el pago, sin intereses, hasta el importe de la devolución de su pareja. La ley exige que el otro cónyuge renuncie a cobrar esa devolución y acepte que se aplique a la deuda; que deuda y devolución sean del mismo año; que ambas declaraciones se presenten a la vez dentro de plazo; que no estén en el sistema de cuenta corriente tributaria, y que estén al corriente de sus obligaciones tributarias.

Ante un premio grande o en especie, puede acudirse a un asesor fiscal o a la Agencia Tributaria antes de presentar nada. El premio ganado este año irá en la declaración de este ejercicio, que se presenta en el plazo que fije el Ministerio de Hacienda.