Meta, la multinacional tecnológica fundada y dirigida por Mark Zuckerberg, ha nombrado a Dina Powell McCormick como presidenta y vicepresidenta de la compañía, un cargo desde el que formará parte del equipo directivo y participará en la definición de la estrategia global y la ejecución de los grandes proyectos de la empresa.

El nombramiento se produce apenas unas semanas después de que Powell abandonara la junta directiva de Meta, en la que había estado integrada hasta el pasado mes de diciembre. Según ha informado la compañía en un comunicado oficial, durante su etapa como consejera estuvo "profundamente involucrada" en el proceso de aceleración de los planes del grupo en inteligencia artificial y superinteligencia personal, una de las principales líneas estratégicas de la empresa.

Con su incorporación al equipo ejecutivo, Powell asumirá un papel central en un momento en el que Meta está incrementando de forma significativa la escala y complejidad de sus inversiones tecnológicas y de infraestructura.

El confianza de Mark Zuckerberg

El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha justificado la elección destacando la trayectoria de Powell en el ámbito financiero internacional. En palabras del fundador de la compañía, su experiencia en los niveles más altos de las finanzas globales la sitúa en una posición especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar su próxima fase de crecimiento.

Meta subraya que el grupo está desarrollando un modelo físico y financiero de gran escala para la próxima década de la informática, que incluye centros de datos, sistemas energéticos y conectividad global a una magnitud sin precedentes.

Funciones dentro del grupo

Como presidenta y vicepresidenta, Dina Powell McCormick colaborará estrechamente con los equipos de informática e infraestructuras para asegurar que las inversiones multimillonarias de la compañía se alinean con sus objetivos estratégicos y generan un impacto económico positivo en las comunidades en las que opera Meta a nivel global.

Relacionado Los socios de Sánchez piden gasto para una red pública española que frene a Musk y Zuckerberg en vez de en defensa

Además, la empresa ha señalado que su papel será clave para impulsar nuevas alianzas estratégicas de capital y para explorar fórmulas innovadoras que permitan ampliar la capacidad de inversión a largo plazo del grupo tecnológico.

El anuncio ha tenido también repercusión en el ámbito político estadounidense. El expresidente Donald Trump ha felicitado públicamente a Powell a través de su red social Truth Social, donde la ha definido como una persona "fantástica" y "talentosa" que sirvió a su Administración "con fuerza y distinción" durante su mandato.

Powell ocupó el cargo de asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, además de desempeñar otras funciones en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

Quién es Dina Powell

Dina Powell McCormick, de 52 años y nacida en Egipto, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en finanzas globales, seguridad nacional y desarrollo económico. Trabajó durante 16 años en Goldman Sachs, donde fue socia y ocupó puestos de alta dirección, incluyendo responsabilidades en banca de inversión soberana.

Posteriormente se incorporó a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, donde ejerció como vicepresidenta, presidenta y responsable de servicios globales al cliente. En el ámbito institucional, también trabajó en el Departamento de Estado durante la presidencia de George W. Bush, bajo la secretaría de Estado de Condoleezza Rice.