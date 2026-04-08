CIMIC (ACS) construirá un 'data center' a gran escala en Malasia

CIMIC, a través de Leighton Asia, se ha adjudicado un contrato para ejecutar un data center a gran escala en Malasia. Esta adjudicación se suma al historial de éxitos de Leighton Asia en la ejecución de proyectos de data centers en toda Asia y refuerza su posición como contratista líder en infraestructuras digitales de misión crítica.

El proyecto forma parte del desarrollo de un campus a hiperescala en varias fases que dará respuesta a la creciente demanda de la región de capacidad digital segura, resiliente y energéticamente eficiente.

Leighton Asia se encargará de la ejecución integral de las obras del campus, aprovechando su experiencia regional y sus sólidas alianzas en la cadena de suministro. Las obras preliminares y las actividades preparatorias han posicionado el proyecto para una transición fluida hacia la ejecución de las obras principales.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de HOCHTIEF y presidente ejecutivo de CIMIC Group, ha declarado: "La inversión en infraestructuras digitales a gran escala como esta es esencial para la próxima fase de crecimiento económico en todo el sudeste asiático, ya que proporciona las plataformas necesarias para que los sectores impulsados por la nube, los datos y la tecnología se expandan con confianza. Leighton Asia aporta una sólida trayectoria regional en la ejecución de proyectos de data centers, respaldada por su experiencia técnica y sus consolidadas alianzas locales".

Leighton Asia ha ejecutado una cartera de proyectos de data centers en toda Asia, con obras en curso y finalizadas en Malasia, Indonesia, Tailandia, India, Filipinas, Singapur y Hong Kong, aprovechando su capacidad de ejecución regional en ingeniería civil, estructural, MEP y ejecución integrada.