Ikea renueva su comité de dirección en España

Ikea ha renovado su comité de dirección en España y ha creado una nueva área de Omnicanalidad con el objetivo de reforzar su estrategia de crecimiento, mejorar la experiencia de cliente y avanzar en la integración de sus canales físicos y digitales.

La compañía anunció este martes los cambios organizativos coincidiendo con el arranque de su ejercicio fiscal 2027 y después de comunicar una inversión de 53,4 millones de euros destinada a reducir precios y mejorar la accesibilidad de sus productos para los hogares españoles.

El nuevo órgano directivo estará liderado por el consejero delegado de Ikea en España, Carl Aaby, e integrará las áreas de Finanzas, Comercial y Marketing, Dirección Territorial, Omnicanalidad, Logística, Recursos Humanos y Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Corporativos y Estrategia Digital.

La principal novedad es la creación de la dirección de Omnicanalidad, que asumirá la responsabilidad de coordinar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto con la marca.

Carl Aaby afirmó que "estamos en el camino para crear una IKEA mejor: precios aún más bajos, más accesibles y sostenibles" y aseguró que la compañía avanza hacia un modelo de comercio omnicanal con el cliente en el centro de su estrategia.

Según explicó la empresa, la nueva estructura busca simplificar la organización, mejorar la eficiencia operativa y facilitar nuevas reducciones de precios para los consumidores.

Nuevo equipo

La principal novedad es la incorporación de Alberto Fossati como director de Omnicanalidad. También se incorporan al máximo órgano ejecutivo Marina Dubakina como directora territorial y Lorena Lourido como directora financiera.

Junto a ellos, Ikea mantiene a Carlos Cocheteux como director comercial y de Marketing; Virginia Garrido, que asume el área de Recursos Humanos y Sostenibilidad; Javier Martín como director de Logística; Laura Galarreta como directora de Comunicación y Asuntos Corporativos; Alfonso Negrete como director de Estrategia Digital; y Noelia Lorenzo como coordinadora de Dirección y Estrategia. El órgano seguirá presidido por Carl Aaby, consejero delegado de Ikea en España desde 2025.

Ikea señaló que la reorganización responde a la transformación experimentada por la compañía durante los últimos años mediante la expansión de nuevos formatos comerciales, el crecimiento del canal digital y el aumento de la capacidad logística.

Aaby destacó además que "debemos adaptarnos para poder asegurar nuestro mayor compromiso con el cliente: un precio bajo", al tiempo que defendió una organización más ágil y orientada a responder a los cambios del mercado y de los consumidores.