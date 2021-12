Las relaciones entre el alcalde de Madrid y Vox no pasan por su mejor momento; es más, están casi rotas, desde que en el Pleno celebrado en Cibeles esta semana su portavoz, Javier Ortega Smith, le espetara a José Luis Martínez Almeida, en relación al apoyo de sus Presupuestos: "Que le vaya bonito, con Vox no cuente".

Así, la prórroga de las cuentas públicas va siendo una posibilidad cada vez más real. Este mismo viernes, en una entrevista En la mañana, de esRadio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, justificó la actitud de su partido señalando que "Vox y comunismo son incompatibles; esto lo tiene que tener claro Almeida".

"Es ridículo decir que éste es un gobierno comunista, cuando hemos bajado 500 millones de euros los impuestos y hemos desbloqueado desarrollos urbanísticos. A los madrileños hay que tomarles en serio", replicó el alcalde después.

Según Martínez Almeida, "Javier Ortega está pensando en la estrategia de Vox, que pasa en estos momentos por desestabilizar los gobiernos del Partido Popular". Parece que este partido "se siente más cómodo con gobiernos desestabilizados que con gobiernos a los que dar estabilidad", dijo también en referencia a la actitud de los de Santiago Abascal con el Ejecutivo andaluz.

Pero lo que verdaderamente ha indignado al alcalde es un tuit publicado por Monasterio este jueves. En él aseguraba que había recordado a Almeida "que para conseguir un acuerdo con Vox como el de la Comunidad debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda como Madrid Central, que prometió revertir".

Hoy le he recordado a Almeida que para conseguir un acuerdo con VOX como el de la Comunidad debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda como Madrid Central,que prometió revertir.

Que cumpla su palabra, se aleje de la izquierda y contará con nosotros pic.twitter.com/vZ5Gk3aIYs — Rocio Monasterio (@monasterioR) December 2, 2021

El alcalde acusó directamente a Monasterio de mentir. "Desmiento tajantemente, y lo quiero decir en público, el tuit que puso ayer Rocío Monasterio sobre lo que ella dice que habló conmigo: no es cierto. Nunca me dijo lo que dice este tuit".

Almeida se mostró muy decepcionado con que la dirigente de Vox "llegue al punto de mentir sobre una conversación que tuve ayer" y avisó de que, "como hay un testigo, si Rocío Monasterio no rectifica ese tuit a lo mejor habrá que hablar con el testigo que teníamos en esa conversación para que diga qué es de lo que verdaderamente hablamos". Y si en este punto el alcalde no desvela su contenido es porque Monasterio podría "no quedar tan bien como ella pretende".

"No acostumbro a desvelar conversaciones privadas, pero lo que no puedo permitir es que en Twitter se mienta de manera impune como lo ha hecho Rocío Monasterio con la que, por cierto, tengo una buena relación, por lo que me sorprende aún más lo que fue capaz de escribir ayer". Almeida insistió en que, si no rectifica, él mismo desvelará el contenido de esa conversación y además le pedirá al testigo que exponga lo que se habló. "No voy a aguantar que se mienta sobre conversaciones privadas en las que además había un testigo".