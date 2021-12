Ayuso no apoyará la Ley de Igualdad de Vox, que incluye derogar las normas LGTBI

No se derogarán las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid: el PP adelantó este miércoles que se abstendrá mañana en la votación de la Ley de Igualdad de Vox, que propone la derogación de estas normas.

"No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y, desde luego, no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen", adelantó el portavoz popular en la Asamblea, Alfonso Serrano.

Según Serrano, lo que tienen que hacer es "trabajar con convicción, serenidad y rigor". Lo que han hecho desde el grupo parlamentario es "abrir un diálogo" con Vox para "reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables", pero "en ningún caso vamos a votar a favor de su derogación", explicó.

"El PP se retrata"

Fuentes de Vox aseguran a Libertad Digital que el PP "se retrata" con su negativa a apoyar su ley y consideran "contradictorio" la posición que mantienen en la Asamblea de Madrid cuando en el Congreso de los Diputados rechazan las leyes promovidas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que entienden son equiparables a las aprobadas por el anterior gobierno de Cristina Cifuentes.

Aún así, el partido de Rocío Monasterio está dispuesto a seguir negociando una reforma de las actuales normas para mejorarlas, especialmente en lo que se refiere a la presunción de inocencia, que el PP estaría abierto a modificar. Vox reclama también acabar con la hormonación en menores sin consentimiento paterno o la autodeterminación de género que eliminar el sexo biológico.

"El PP demostrará mañana si de verdad se atreve a enfrentarse a la izquierda y los lobbys o si, por el contrario, tiene miedo y adopta una actitud como la de Pablo Casado que comparte con Mariano Rajoy la idea de que sólo deben centrarse en gestionar, sin dar la batalla cultural e ideológica", aseguran estas fuentes.

"Trabajan" para mejorarlas

Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confirmó que "trabaja" para mejorar esta normativa. El portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, explicó que la decisión de abstenerse le corresponde al grupo parlamentario popular y justificó la misma señalando que han estudiado "en profundidad esta norma en todos sus aspectos" y que, por ejemplo, hay puntos en ella que afectan tanto a Presidencia, Educación como Sanidad que "no son procedentes".

Además, recordó que hay una disposición final derogatoria de las leyes LGTBI que no comparten desde el Ejecutivo madrileño. En este punto, sostuvo que, como han comentado muchas veces, esas leyes, "desde un punto de vista jurídico, están muy mal realizadas" porque tienen "muchos artículos que no se pueden aplicar porque no son jurídicos", apuntó, al tiempo que censuró también el relativo a la "inversión de la carga de la prueba".

A pesar de ello, Ossorio recalcó que el objetivo de las leyes lo comparten "totalmente", que es "la ausencia absoluta de discriminación a nadie en la Comunidad, independientemente de su inclinación sexual" así como que se evite "toda violencia contra estas personas de manera tajante".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se expresó en la misma línea, subrayando que no están a favor de la derogación de leyes LGTBI "ni mucho menos", pero sí en trabajar "en la mejora técnica de estas normas que tienen un carácter simbólico muy importante". Constan, a su parecer, de "aspectos normativos muy deficientes" y el objetivo es que "realmente garanticen la igualdad". "Estamos trabajando para buscar el mejor instrumento legal que pueda superar esos déficit. En ese sentido estamos trabajando".

Manifestación de la izquierda en Sol

A pesar de que la Ley de Igualdad de Vox no va a salir adelante, los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid llamaron a manifestarse este miércoles por la tarde, a las 19.30 horas, en la Puerta del Sol contra la misma.

En declaraciones remitidas a los medios, el diputado de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, aseguró que esta tarde la ciudadanía madrileña va a demostrar que "no quiere dar un paso marcha atrás" porque el país estará siempre a la vanguardia en derechos de personas LGTBI en todo el mundo. "No podemos permitirnos la vergüenza de que Madrid sea el primer lugar en el que retrocedemos. Sería el primer recorte en la comunidad LGTBI; por eso llamamos a cualquier ciudadano, sea LGTBI o no, a acompañarnos esta tarde. Está en juego los derechos de todos y de todas".

Y la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, instó a acudir para decir "alto y claro que los derechos humanos no se negocian y que no pueden ser moneda de cambio entre PP y Vox".