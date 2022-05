Las nuevas vacunas binarias llegan en otoño

Este lunes ha visitado el programa Es la Mañana de Federico el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero y ha abordado, entre otras cuestiones, si debemos ponernos o no la cuarta dosis de la vacuna contra el covid. En este sentido, ha sido rotundo: "con carácter general, no". Zapatero hacía referencia a "un fenómeno muy interesante" y del que se hacía eco hace unos días la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine "que para nosotros es nuestra Biblia". El fenómeno se denomina pecado original inmunológico y consiste en que "como nuestro organismo es tan complicado si estimulamos siempre con el mismo antígeno llega un momento en que nuestro cuerpo deja de reaccionar, se vuelve más perezoso". Algo, contaba, "que ya se observó en los años 60 cuando se quiso poner segunda dosis de vacuna de gripe".

El viceconsejero cree que la cuarta dosis está indicada para los pacientes de muy alto riesgo e inmunodeprimidos y de hecho ya la han recibido en esta comunidad.

Antonio Zapatero deslizaba una crítica a Israel por la insistencia en la conveniencia de la otra dosis. Ha relatado que muchos de los estudios que recomiendan la cuarta dosis vienen de este país y "convendría, también, decir que Israel llegó a un acuerdo con Pfizer para la compra de vacunas y entre otras cosas incluía, se traducía, en publicaciones. Un acuerdo para sacar trabajos".

Vacunas binarias

El viceconsejero sí que abría la puerta a otro tipo de medicamento, las llamadas vacunas binarias que explicaba "fundamentalmente" la compañía Moderna podría tenerla disponible el próximo otoño, "nos han contado". Moderna ha mezclado "dos cepas en la misma vacuna, la de Wuhan, la primitiva, que curiosamente es la que da más inmunidad, y Ómicron, que da más leve" pero al combinarlas, se logra una mayor y más duradera respuesta inmunitaria "según lo que nos han presentado ya".

La covid actual: de gripe a catarro

En la última semana se ha multiplicado por cuatro la venta de test en España y han saltado las alarmas cuando, además, acabamos de dejar aparcadas las mascarillas. Zapatero llama a "la tranquilidad", "el virus está circulando y va a seguir circulando" pero a pesar de que la nueva variante (BA.2,12.1), "la hermana pequeña de Ómicron, es un 25% más transmisible que la anterior" ha conseguido "catarralizar el virus", es decir, de gripe a catarro. La intensidad de la infección es cada vez menor.

Y añadía, "frente a eso, la otra parte fundamental es el estado inmunitario de la población". El consejero explicaba según las últimas estadísticas realizadas en la Comunidad de Madrid "el 93% de la población de Madrid por encima de 50 años tiene puesta la tercera dosis".

Zapatero explicaba los dos tipos de inmunidad con la que contamos, la "humoral, que son anticuerpos y la celular", y aseguraba, que "la celular está ahí, es robusta y se mantiene, no me cabe ninguna duda". Curiosamente este tipo de inmunidad habría ayudado a pasarlo de forma leve a pacientes que se infectaron del covid en 2018 o 2019 y luego posteriormente de otras cepas.

Los hospitales en "las cifras más bajas de la pandemia"

Respecto a los datos de hospitalización e ingresos en UVI, en este momento en Madrid diferencia entre los ingresados por neumonía con covid y por covid. Según "datos de la semana pasada, el 55% de los pacientes que se hace una PCR cuando ingresan en el hospital y es positiva no tiene neumonía por covid". Respecto a las UVI "permanece en cifras tremendamente bajas. En cifras del viernes había 46 pacientes en Madrid, de los cuales el 58% no tenían coronavirus. Estamos en las cifras más bajas de la pandemia".

Respecto a los mayores y a los ingresos desde las residencias de ancianos contaba que "el número de traslados es muy bajo y con cuadros, la inmensa mayoría, poco importantes". Y concluía, "por tanto nuestra inmunidad celular nos está salvando, creo que hay que tener tranquilidad".

Bajas laborales por covid

Sobre las recomendaciones que deben seguir los infectados para reincorporarte al puesto de trabajo, Zapatero recomendaba que "las personas asintomáticas no se hagan un test de comprobación porque lo que sabemos es que a partir del quinto día la carga viral de Ómicron es prácticamente inexistente y la capacidad de contagio es mínima. Yo creo que no tiene mucho sentido, así que yo no me haría un test si estoy 5 días asintomático. Voy a trabajar con tranquilidad".