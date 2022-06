Mónica García dejará de ejercer como "médica": pide la excedencia a un año de las elecciones

Mónica García dejará de ser "médica y madre", la carta de presentación que ella misma decidió utilizar. "Portavoz de Más Madrid. Médica y madre de tres hijos con la mirada puesta en la Sanidad pública y el bien común", se puede leer como descripción en su perfil de Twitter.

Es ahí donde ha anunciado que cuelga la bata como anestesista del Hospital 12 de Octubre de Madrid. No obstante, hace menos de un mes la jefa de la oposición en la Asamblea decidió sacar pecho por su profesión y utilizarla para replicar la intervención de Isabel Díaz Ayuso en la sesión de control.

"Trabajo en el Hospital 12 de Octubre y en la Asamblea de Madrid, con orgullo y vocación de servicio público en ambas. Quien se dedica a regalar contratos es difícil que lo entienda, pero desde luego no me va a hacer agachar la cabeza", escribió. Y es que la presidenta madrileña le había rebatido su propuesta de "trabajar menos y vivir mejor". "¡No me fastidie, la que trabaja la mitad y cobra por dos; mire qué suerte! Pero es que la gente por mucho que trabaje no va a vivir la mitad que usted", le espetó.

Se refería Ayuso a los 13.000 euros que Mónica García cobró indebidamente de la Asamblea ya que la cantidad que percibió durante algunos meses fue en calidad de parlamentaria con dedicación exclusiva pero a la vez estaba de baja laboral en el hospital.

Cuando pudo volver a incorporarse, la portavoz de Más Madrid se grabó un vídeo exultante. "Hoy es un día especial para mí. No por la inauguración del Hospital Isabel Zendal sino porque me reincorporo a mi trabajo como anestesista en el Hospital 12 de Octubre. Y trabajar en la sanidad pública, en un hospital de verdad, es un orgullo".

Es más, una de las principales bazas políticas de Mónica García contra Isabel Díaz Ayuso es precisamente su profesión médica, afeándole en casi todas sus intervenciones el estado de la Sanidad madrileña. Sin embargo, ahora, cuando queda un año para las autonómicas la dirigente madrileña del partido de Íñigo Errejón abandona el hospital, siguiendo así el mismo esquema que ya utilizó en los pasados comicios de 2021.

"Queda un año para las elecciones en la Comunidad de Madrid y he decidido cogerme una excedencia de mi labor de médica en esta mi casa del Hospital 12 de Octubre para dedicarme en exclusividad a mi labor de líder de la oposición", explica en el vídeo.

Según García, está orgullosa de esta región "empática, abierta, solidaria y tolerante", pero a la vez se siente "abochornada de que siempre tengamos un gobierno del Partido Popular, que pone por delante la confrontación, la hostilidad y el descrédito político". Así las cosas, cree que tiene que "redoblar los esfuerzos para ganar" en 2023.

Explica la líder de la oposición que "durante todo este tiempo ha estado compaginando" su labor como anestesista con la de parlamentaria. "Algo de lo que me siento profundamente orgullosa porque me ha permitido no olvidar nunca saber de dónde vengo, tener claro dónde voy a volver y seguir conectada con la vida real".

Según García, esto, "por algún motivo, no le ha sentado muy bien a la derecha madrileña. No sé si porque no les gusta que trabaje y defienda la Sanidad pública o porque les recuerde en el Parlamento cómo la están destrozando". "Les molesta tanto -dice García sin aclarar cuáles- que han inventado mil bulos, pero nada puede ensuciar el amor que le tengo a mi profesión, el cariño que le he dedicado al 12 de Octubre durante más de 20 años o los duros momentos que pasamos durante la pandemia mientras Ayuso se dedicaba a despreciar la Sanidad pública".

Reitera la portavoz de Más Madrid que "queda un año" y ahora le "toca poner todo" su "trabajo, empeño, tiempo" y toda su "vocación de servicio público" en "una tarea fundamental: defender los intereses de Madrid y que todos los madrileños y madrileñas sepan que no tienen que resignarse y que hay una alternativa a los gobierno corruptos y chanchulleros del PP de la señora Ayuso" que es su partido, "una alternativa que está dispuesta a gobernar en 2023". Al final del vídeo, la líder de la oposición cuelga su bata de médico, en la sala de vestuarios del hospital.

No es la primera vez, como decíamos, que Mónica García decide ausentarse del hospital. Cuando lo hizo en el pasado le llovieron críticas al respecto – entre ellas la de Toni Cantó- que le recordaban sus propias palabras acerca de ello. "Me parecía fundamental no dedicarme a la política en exclusividad porque no es mi terreno, mi casa es el hospital. También es importante tener un marco de realidad", llegó a afirmar en alguna ocasión.