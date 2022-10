Mapa de los escándalos del PSOE en Madrid: corrupción, nepotismo...

El último escándalo del PSOE en la Comunidad de Madrid afecta al que es alcalde de Brunete. Según se conoció la pasada semana, una oficial de la Policía Local de este municipio madrileño presentó una denuncia por presunto acoso sexual y laboral contra el regidor, el socialista José Manuel Hoyo. El partido, tal y como informó Juan Lobato, le ha suspendido temporalmente de militancia.

Desde el PP de Isabel Díaz Ayuso le piden que dé un paso al lado "para no enturbiar el nombre de un municipio tan importante como es el de Brunete". Hasta allí se desplazó el pasado miércoles su secretario general que analizó, junto al grupo municipal de los populares y su candidata a la alcaldía, la situación. Alfonso Serrano criticó la doble vara de medir de los socialistas. "No entendemos por qué lo que no es bueno para el PSOE de Madrid sí debe serlo para los ciudadanos de Brunete".

Los populares recuerdan que éste no es el único caso que pone en tela de juicio al partido de Pedro Sánchez en la región. En Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Lenagés, Coslada, San Martín de Valdeiglesias o Ciempozuelos se suceden en los últimos años escándalos de corrupción o nepotismo.

Móstoles

Los escándalos protagonizados por su alcaldesa, Noelia Posse, son muchos y variados. Desde casos de enchufismo a familiares y amigos hasta una investigación a todo el equipo de Gobierno por haber condonado, supuestamente, una deuda de 2,45 millones a la empresa ITV Móstoles S. L. El caso se archivó en primera instancia, pero la "Fiscalía pide su reapertura", señalan fuentes consultadas por Libertad Digital.

San Martín de Valdeiglesias

Sin apenas tiempo para recuperarse del ‘shock’ de Móstoles, estalló la Operación Pantano en San Martín de Valdeiglesias. Fue detenida la exalcaldesa socialista, María Luz Lastras, y otros cuatro ediles y ex ediles del PSOE, además de familiares y empresarios. Acusados de corrupción urbanística, fraude, malversación, actividades prohibidas a funcionarios y prevaricación.

Alcorcón

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó el pasado mes de mayo a la actual alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa). En esta misma causa también fueron condenados a 10 años de inhabilitación otros siete trabajadores y un ex regidor, según informó Efe.

Leganés

El PP de este municipio ha acusado al Ayuntamiento, que dirige el alcalde socialista Santiago Llorente, de incurrir en fraude de ley al publicar un pliego que tiene por objeto final la adjudicación de un contrato a 20 años, más 5 de prórroga, por valor de 13 millones de euros para la explotación de los ‘mupis’ [acrónimo de mobiliario urbano de información pública] de la ciudad. Ante esta posible irregularidad, los populares han interpuesto recursos tanto ante el propio Consistorio como ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

"Consideramos que el gobierno socialista y sus socios de Ciudadanos en la Junta de Gobierno han cometido un fraude de ley puesto que pretenden vulnerar la Ley de Contratos del Sector Publico", señaló Miguel Ángel Recuenco, presidente, portavoz y candidato a la Alcaldía de Leganés del Partido Popular.

¿Por qué hay un fraude de ley según el PP? "Porque quieren simular una cesión de dominio público cuando en realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años incluidas las prórrogas, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación de diferentes comunidades autónomas".

Fuenlabrada

Los casos de nepotismo en este Ayuntamiento, en donde siempre ha gobernado el PSOE, son una constante. Una de las principales vías de entrada para que los altos cargos puedan colocar a sus amigos y familiares es a través de las ofertas públicas de empleo, según denuncian los sindicatos. El proceso, apuntan fuentes de los trabajadores, consiste en que primero se informa personalmente a los interesados para que se presenten a la bolsa. Las pruebas suelen ser fáciles, y los interesados no suelen tener problemas para aprobar lo que los sindicatos califican como "simulacro de oposición". La otra vía de entrada al Consistorio son los cursos que organiza el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo.

En 2015, el PP de Fuenlabrada registró ante notario, hasta en 4 ocasiones, listas con nombres de los que serían agraciados con una plaza. "Para conserje, de 11 plazas disponibles para 1.700 personas se acertaron 7 nombres. Todos con vinculaciones al PSOE o sindicatos afines (CCOO y UGT). Para barrendero se acertaron 18 de 31 nombres entre 1.236 personas".

En 2018, "la nuera de [Antonio] Griñán trabaja en la Tesorería del Ayuntamiento. Denunciamos que la nuera de Griñán trabaja en el Ayuntamiento, entrando a trabajar en el mismo año que se produce el enlace con el hijo de Griñán. Actualmente sigue trabajando" en el Consistorio, señalan desde el PP. También ese año "la hija del exalcalde, Manuel Robles, empieza a trabajar en el Ayuntamiento como asesora en materia de relaciones con mujeres víctimas de violencia de género. Anteriormente trabajaba en una escuela infantil municipal. Otro de los hijos de Robles trabaja en la biblioteca municipal de Parla". En 2022 la Justicia condena al Ayuntamiento por contratación irregular. Fue en este caso el sindicato CSIF el que decidió presentar una demanda contra las supuestas adjudicaciones a dedo. En concreto, en la Jefatura de Estudios de la Escuela Municipal de Música.

Coslada

El alcalde socialista de Coslada, Ángel Viveros, "se presentó a las elecciones municipales de 2019 ocultando a sus vecinos el dictado de la jueza sobre la apertura de juicio oral contra él por el caso Calvario", que le obligará a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio histórico por haber concedido a Hipercor un permiso de excavación para iniciar las obras del centro comercial en un yacimiento arqueológico donde había restos del Paleolítico.

"A pesar de ser investigado judicialmente, saltarse el código ético de su formación, y de la presentación de una fianza de 8.640 euros, el PSOE de Madrid ha decidido nombrarle de nuevo como candidato a la alcaldía de cara a las municipales de 2023", señalan desde el PP.

Ciempozuelos

Un juez imputó el pasado mes de noviembre a dos concejales socialistas por cohecho y malversación por haber dado publicidad a una excursión que, "en principio, promovía el Ayuntamiento pero que, en realidad, estaba organizada por una empresa privada dedicada a la venta de viajes a la nieve".