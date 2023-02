Así ha sido el intenso viaje de Ayuso a Londres

8 / 13

Lo hizo durante su participación en un encuentro con empresarios coorganizado por la British Chamber of Commerce in Spain y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. “La empresa que quiera instalarse en Madrid o el emprendedor que quiera poner en marcha su proyecto en nuestra región se van a encontrar con un Gobierno autonómico dispuesto a colaborar y no a interferir, y con una sociedad pujante, mestiza, valiente y abierta, que impresiona a todo al que nos visita o viene a instalarse aquí".