Momentos de tensión fueron los que se vivieron este martes en Rivas. En esta localidad madrileña, bastión de la izquierda, adonde acudió Isabel Díaz Ayuso para celebrar un acto de precampaña junto a su candidata Janette Novo y a simpatizantes y afiliados del PP, un grupo de personas trató de boicotearlo.

Eran pocos pero hicieron oír sus gritos y silbidos ante los que no se achantó la presidenta madrileña, que vestía una camiseta de Héroes del Silencio, banda que estuvo capitaneada por Enrique Bunbury; más bien todo lo contrario, les lanzó una advertencia: a partir del 28 de mayo se les acaba el chollo y los chiringuitos. "Entiendo el nerviosismo porque se les acaba el negocio", dijo. Los alborotadores "eran diez enviados". Los de siempre", explican desde su equipo.

Los suyos trataban de ahogar los abucheos clamando "presidenta, presidenta" o "libertad, libertad". En este escenario, Ayuso prosiguió con el acto, alzando la voz por momentos. "En realidad podría entender la protesta si no recorriera toda la Comunidad de Madrid, como lo estoy haciendo, y no viniera a Rivas. Pero no cuando queremos estar aquí con todos los ciudadanos y dirigiéndonos a todos ellos", argumentó la jefa del Ejecutivo regional.

"Quizás algunos empiezan a verse débiles y, por tanto, tienen que recurrir a la coacción para que no se escuchen otras opiniones y propuestas", añadió la candidata a la reelección. "Y probablemente es porque se han acostumbrado a hacer de algunos ayuntamientos su cortijo para que la gente sólo prospere si a ellos les conviene y como les conviene. Un negocio para mantenerse y vivir de lo público mientras ellos erosionan lo público desde dentro intentando que nada funcione", afirmó entre aplausos y abucheos.

No se quedó ahí. Ayuso continuó sin acobardarse: "Cuántos amigos y cuánto negocio político habrá en torno a un municipio donde siempre se ha silenciado a una parte importante de sus vecinos que querían vivir de otra manera, elegir una educación distinta, nuevos colegios y se les ha prohibido. Vecinos a los que nadie les ha consultado si quieren un carril bici que está arruinando los negocios a la gente que con su patrimonio está creando puestos de trabajos en Rivas".

Para la presidenta la izquierda "sólo vive de la ideología. Y no le interesa la sanidad pública ni la educación pública. Le interesa que nada funcione para tener un sólo motivo para seguir coaccionando a todos sus vecinos, como si la sanidad pública o la educación pública no les interesara a todos los vecinos por igual y no fuera de todos".

"Todos los municipios gobernados por la izquierda acaban igual: abandonados", prosiguió denunciando. "Todo más sucio, más descuidado porque les gusta la imagen decadente para decirle a la gente que son víctimas. Víctimas de haber sufrido siempre la gestión de la izquierda" . Pero Ayuso recordó que el PP obtuvo en Rivas la victoria en las pasadas elecciones autonómicas del 4 de mayo por lo que nada es imposible. El objetivo, que esto se traduzca también en las municipales, arrebatando así a la izquierda el bastón de mando de la ciudad que ostenta desde 1991.

"Es siempre la misma miseria, la misma inmoralidad", expresó la presidenta. "Pactar lo que sea con quien sea para perpetuarse en las instituciones y buscar el agravio y señalar al que prospera, al que trabaja, al que levanta un negocio (…) porque no quieren que las cosas funcionen. Quieren que la decadencia sea interminable para vivir de lo público que es como han estado viviendo todos estos que van de feministas, que luego cuando hablamos mujeres libres intentan señalarnos por pensar de una manera distinta", añadió entre fuertes aplausos.

"Lo único que están buscando siempre es esta tensión en la calle. Qué difícil es cuando a uno se le acaba el negociado, ¿verdad? Pues esto va a suceder en muchos rincones de la Comunidad de Madrid en manos de muchos ayuntamientos que siempre gobernados por la izquierda han llevado ellos a crear esas desigualdades porque no quieren que todo el mundo sea próspero y rico. Lo que quieren es que haya más pobres para tener un motivo para ir a las urnas. Y este negociado desde luego se va a acabar en Madrid. Entiendo el nerviosismo y entiendo la preocupación: les queda poco tiempo, menos de mes y medio".

El acto concluyó sin mayores incidentes y entre aplausos, abrazos y fotos con la presidenta. Los gritos tampoco cesaron con la sintonía final.