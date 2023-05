A cuatro días de las elecciones Isabel Díaz Ayuso se desplazó hasta Móstoles, feudo del PSOE donde ahora mismo gobierna Noelia Posse, procesada por el caso de las ITV y a la espera tan sólo de que el juez ordene la apertura de juicio oral.

A pesar de este hecho, el líder de los socialistas madrileños decidió mantener a Posse como su candidata en esta ciudad del sur de Madrid. "La línea está puesta en la apertura del juicio oral", explicó Juan Lobato hace unos meses. "El día que se abra juicio oral a cualquier socialista de la Comunidad de Madrid se le suspenderá de militancia y no será candidato del PSOE". Ese día se prevé que no llegue muy tarde pero ya será después de las elecciones y, muy probablemente, cuando la socialista haya recogido su acta.

Móstoles cuenta con 210.000 habitantes, recordó este miércoles el candidato del PP a la alcaldía. Es "la gran ciudad del sur de la región", pero "desgraciadamente no somos atractivos a la inversión", se lamentó Manuel Bautista, que se comprometió a colocarla "en el lugar que merece". Y es que, "cuando somos noticia, lo somos por casos de enchufismo, de nepotismo, de desastre en la gestión o el caso ITV, todos ellos con el dinero del mostoleño y con el silencio cómplice del PSOE de Madrid".

"Ese silencio es tal que, estando procesados y a la espera de la apertura de juicio oral tanto la señora Posse como los concejales de la Junta de Gobierno local, tienen la desfachatez de volverse a presentar en las listas para estas elecciones", denunció.

"Nos tratan a las mujeres como si fuéramos tontas"

Decenas de personas se acercaron hasta el parque donde tuvo lugar el mitin para saludar y hacerse fotos con la presidenta madrileña, que les pidió "la más amplia mayoría" frente al "voto cautivo" para salir del "círculo decadente" del socialismo.

Ayuso volvió a incidir en este mitin en criticar algunas de las propuestas de la izquierda, lo que provocó las risas y aplausos de los congregados. "Estaciones de tren con nombres de mujeres republicanas, muy interesante: trenes que no caben por los túneles, Cercanías averiadas un día sí y otro también… Quizá las mujeres nos sentimos más representadas por un Cercanías que nos lleva al trabajo de manera puntual o por unos trenes que llegan y vertebran España".

Y "dicen, vamos a poner en marcha otra genialidad para las mujeres: una ventanilla única para ellas en la administración", dijo en referencia a una propuesta de Lobato. "Como si fuéramos tontas y no pudiéramos hacer cola tranquilamente con los hombres y gestionar nuestros asuntos como los demás", añadió entre aplausos y risas. Ayuso rechazó que le digan que "porque soy mujer, soy víctima. No, gracias. No se trataba de eso, se trataba de que fuéramos iguales".

Otra de las medidas de la izquierda que destacó la presidenta fue la "cosoteca", de Más Madrid, "un lugar para dejar cosas y compartirlas, como en el Medievo" o la de Podemos, "un servicio para dejar a los niños mientras se va a la peluquería o de cervezas. Para eso están los maridos, tanta manía que les tenéis a los hombres, para eso están también, para conciliar".

Y la última propuesta a la que hizo referencia Ayuso fue la lanzada por el Ministerio de Igualdad: una app para contabilizar las tareas en el hogar y que se pueda "poner de manifiesto las posibles desigualdades", que costará al contribuyente más de 200.000 euros. "Ésta me pareció fascinante. No se nos había ocurrido antes que a través de del móvil vamos a poder las mujeres buscar nuestra ansiada libertad. Gracias, señores de la izquierda", dijo irónica. "Lo único que nos habían dicho que el rosa era sexista pero lo han cambiado por el morado y por 1.100 agresores sexuales beneficiados", añadió entre una ovación. "Eso no es feminismo. Me representan mucho más las mujeres de Móstoles que trabajan, que sacan a sus familias adelante, que no buscan el enfrentamiento barato".