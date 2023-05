El PP responde a la lona de Podemos: "Alejandra Jacinto deja de estar aforada"

Isabel Díaz Ayuso vivió una campaña electoral agridulce: a las ganas y buenas sensaciones que percibía en la calle y en cada uno de sus mítines se le unió una brutal estrategia de provocación de Podemos.

Los morados decidieron colocar a su hermano en la diana, sirviéndose de Pablo Casado, para atacar a la presidenta madrileña y conseguir colocar a sus dos candidatos en Madrid dentro de las instituciones, la Asamblea y el Ayuntamiento.

Así, la candidata morada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, apareció en el debate electoral de Telemadrid con una camiseta con la foto del hermano de Ayuso y la frase lanzada por el entonces presidente del PP, Pablo Casado, en la cadena Cope cuando estalló el espionaje que Génova habría ordenado contra ella y su familia. A este gesto se le unió uno idéntico de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general del partido, Ione Belarra. Y el líder de facto de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el más incisivo con este asunto.

Hasta tal punto llegó la campaña de los morados que decidieron colgar una lona gigante en la céntrica calle madrileña de Goya con la foto de Tomás Díaz Ayuso y la frase pronunciada por Casado.

Nos mandan esto que ha aparecido en la calle Goya de Madrid

El pasado viernes, la ya flamante ganadora de estos comicios habló sobre este asunto en una entrevista concedida a La Mañana de Federico, de esRadio. "No es normal las tácticas batasunas contra un hombre que no puede defenderse de la misma manera", dijo. ¿Habrá querellas por este asunto?, le preguntaron. "Ya hablaremos, más adelante lo pensaremos. Se queda en el ámbito personal", contestó abriéndose a esta posibilidad. "No se ha visto nada igual".

Minutos después de su aplastante victoria de este 28 de mayo que ha certificado la muerte de Podemos en Madrid, el secretario general de los populares madrileños escribió el siguiente comentario en Twitter: "Resumen de las elecciones en Comunidad de Madrid: Ayuso saca mayoría absoluta; Podemos desparece de la política madrileña; Alejandra Jacinto deja de estar aforada", dijo en clara referencia a la interposición de querellas.

Alejandra Jacinto deja de estar aforada

Alfonso Serrano acompañó su comentario con la imagen de la lona que los morados habían desplegado en plena campaña, solo que en vez de la foto del hermano de la presidenta, aparecía una de Ayuso con el mensaje "los echamos". Esta misma imagen la utilizó el PP madrileño junto al siguiente texto en Twitter: "Gracias Madrid".