Alfonso Serrano ha visitado Es la Mañana de Federico de esRadio y ha querido reconocer la "satisfacción dentro de la complicación del momento en que nos encontramos". Habla de satisfacción tras el escaño número 16 obtenido en Madrid gracias al voto CERA, porque tal y como ha señalado el secretario general del PP en la capital, se trata de "un escaño que viene a ratificar esa victoria del PP las pasadas elecciones". Además, quiere celebrar que "han sacado muchos escaños al PSOE y han obtenido mayoría absoluta en el Senado". Esos resultados les han dado lo que él mismo llama "dignidad democrática y constitucional". Considera que para ellos "ese diputado 16 supone una buena noticia, tanto para los madrileños como para todos los españoles".

Alfonso Serrano ha querido destacar también la importancia del Senado, ya que "aunque no tiene esa capacidad de revisión absoluta, esa mayoría de la dignidad democrática puede condicionar muchas cosas y no se aprobará nada que vaya contra la propia Constitución". El secretario del PP destaca que el partido "tiene un liderazgo sólido y compartido por todos", reconociendo la labor que ha conseguido Feijoó: "no olvidemos cómo estábamos hace 14, 15 meses. Él ha sido capaz de unir al PP y ganar las elecciones generales". Ha incidido igualmente en el poder y la representatividad del PP tras el 23J, que "ha crecido de manera sostenible y eso nos da la opción de ser un contrapeso contra el gobierno de Sánchez. Ante eso, trabajaremos para los intereses de los ciudadanos".

Respecto a Pedro Sánchez, ha dicho también que "es una irresponsabilidad intentar gobernar para apoyarse con golpistas y con prófugos de la justicia y le da igual el precio que tenga que pagar". El popular afirma que es poco responsable pretender gobernar "cuando uno ha perdido las elecciones". Señala además que el presidente socialista "nos tiene acostumbrados a la altanería" y afirma que "nosotros tenemos escrúpulos, que es lo que no tiene Pedro Sánchez, que es capaz de vender cualquier cosa con tal de seguir en el poder". Es por eso que desde su partido, desde el PP, quieren formar gobierno desde la legitimidad que han logrado en las urnas.