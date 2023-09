Ayuso: "Ya ha llegado lo de Venezuela a España, con la misma fuerza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a La mañana de Federico, de esRadio, un día después de que Alberto Núñez Feijóo ofreciera su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados. "España conoció a un Feijóo que en parte no conocía", expuso. "Yo he tenido la suerte de hacerlo", primero como presidente de Galicia y después como líder del partido, añadió. "Pero todo entorno a él ha sido tan difícil y se la cuestionado tanto... Quizá el día de ayer sirvió para que encontráramos esa voz y esa alternativa. No siempre lo ha tenido fácil, hacía falta tiempo y ahora viene ese tiempo para él".

Isabel Díaz Ayuso comentó algunos momentos de la primera sesión del debate de investidura. Las "formas" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o cómo Pedro Sánchez era incapaz de "mantener la mirada" al candidato del PP.

La escenificación de lo de este martes en la Cámara Baja, con el diputado Óscar Puente dando la réplica a Feijóo en lugar de Sánchez, no es sino la muestra de cómo el sanchismo "se va embruteciendo", opinó.

En este punto Ayuso reveló que hace ya algún tiempo que no puede atender de la misma manera a asociaciones venezolanas que recurren al Gobierno madrileño solicitando apoyo y ayuda. "Espérate, que estamos nosotros ocupados", les contesta. Y es que "ya ha llegado lo mismo, con la misma fuerza" a España. "Mira que nos lo han advertido pero no nos lo queríamos creer". Tras todos estos años de democracia y prosperidad "no lo hemos querido ver".

La jefa del Ejecutivo regional fue la primera de su partido en advertir de lo "bisoño" que resulta apelar a los socialistas. Lo hizo el pasado mes de agosto durante la inauguración del curso político del PP de Madrid. Este miércoles volvió a incidir en ello en esRadio cuando recordó que las "bases del PSOE se han escorado hacia Podemos" y "no van a cambiar".

Estas palabras resonaron con más fuerza si cabe tras la intervención de Puente en el Congreso. "Pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE que tanto les molesta. No pierdan el tiempo buscando disidentes o traidores, paseándolos por las tertulias; ninguno de ellos es ya representativo de este PSOE. Este PSOE se blindó de injerencias externas y no es de los dirigentes, es de sus militantes y, por tanto, del pueblo", espetó el exalcalde de Valladolid.

Pero la presidenta madrileña quiso mandar un mensaje de esperanza. Hacer frente a todo esto "entraña mucho trabajo, no hay que desesperar". "Yo confío en España, creo en España. No puede ser que no solo nos la secuestren sino que encima no puedas opinar. Estas elecciones nos han traído hasta aquí y ahora tenemos que estar al lado de los que no se resignan", afirmó.

Por este motivo, Ayuso ha decidido acudir personalmente a Barcelona para participar en la manifestación convocada para el día 8 de octubre por Sociedad Civil Catalana. La presidenta volvió a explicar su ausencia en otras protestas importantes celebradas en Madrid. "Los políticos que tenemos responsabilidad institucional no debemos estar en la pancarta, como hacen las ministras de Podemos". Pero "esto es distinto", dijo. Acudirá en calidad de "española que no quiere que secuestren la España de todos". "Tenemos que estar ahí, allá donde haga falta, y no dejar solos a los catalanes" que han ofrecido resistencia todos estos años. "Hay que acompañarles".

"Somos muchos y ese trabajo está ahí. Sé que el bien va a ganar, pero ahora nos viene una temporada muy difícil porque esta gente no conoce límites, van a pasos agigantados. Esto ha tomado velocidad de crucero y ya están mezclando presupuestos porque así Sánchez lo ata todo. Con el dinero de todos los españoles, va comprando las voluntades de las minorías rabiosas que se están haciendo fuertes gracias a él. Lo ha mezclado todo, lo ha comprado todo para tener asegurados unos meses sin ningún tipo de principios y dándole todo igual".

El engaño de Sánchez antes de las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado "la campaña infame y llena de mentiras" de Pedro Sánchez y ha reconocido que del PP no estuvieron "muy acertados en algunas cosas". Sobre los pactos de Sánchez y la amnistía a los golpistas ocultada durante la campaña ha dicho que "muchos votantes no lo preveían porque nadie se lo contó, metían miedo con PP y Vox". "No les contaron a muchos socialistas lo que están sucediendo", ha añadido Ayuso que entiende "que mucha gente de bien que habrá votado al PSOE cuando sepa la factura que les viene en todos los aspectos van a darse cuenta de que todo esto ha sido una tomadura de pelo".

"Creo que hay que analizar que está pasado para ver que hacer hacia adelante", ha indicado Ayuso que ha confesado que ella no hace "otra cosa". También ha contado cómo "están intentando desde la factoría de Moncloa enfrentarme a Feijóo". "Lo están intentando de todas maneras", ha dicho y ha puesto de ejemplo lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados durante la intervención del diputado socialista Óscar Puente en la que atacó el liderazgo de Núñez Feijóo en el PP.

Ayuso ha apuntado que "España ha cambiado", pero también que "nos están intentando meter en un cambio de ciclo delante de nuestras narices". En este sentido ha dicho que "Sánchez es un presidente que es incapaz de ir a las urnas y vencer" porque "no convence ni a los suyos". Con este resultado electoral cree la presidenta de la CAM que desde Moncloa "están fabricando los bandos, uno lo han hecho ya y está por ver si el resto de los españoles estamos dispuestos a sumarnos en otro. Nunca nos debemos dejar ir a un bando". Creo que cuando en la izquierda "ven que algo fastidia al PP lo quieren para su bando".

"La inmensa mayoría de los españoles tenemos que dar las batallas", ha añadido Ayuso que ha recordado que la estrategia de Sánchez es "llevar el conflicto de Cataluña a España entera. Hablan por la mayoría cuando son una minoría". Ha puesto de ejemplo el cambio de reglamento para que "no nos podamos entender ni en el Congreso de los Diputados".

"Luchar cada día"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que sabe "lo que hay que hacer" contra el sanchismo que es "luchar cada día". Ha dicho que va "a favor de España" que es "una forma de ver la vida que es alegre". Ha puesto de ejemplo cómo los dueños de las Pymes "está reventados por las propuestas de estos políticos elitistas empezando por la vicepresidenta del cohete". "Lo que tenemos que hacer ahora es luchar y pelear todos los días por una España alegre", ha remarcado Ayuso que cree que es una cuestión "de ganas" y que a ella "nunca" se "las van a quitar" aunque "Pablo Iglesias le mande al matón de turno y le hagan campañas" en contra.

Isabel Díaz Ayuso ha indicado cómo en el Congreso se ha visto "a un presidente secuestrado mientras la España que representa Feijóo le dijo: por ahí, no. Tantos problemas reales tiene España que no van a convencernos. El proyecto de Pedro Sánchez está acabado y lo que hizo Alberto Núñez Feijóo fue fundamental para esto, lo del domingo y la manifestación de Barcelona". "No vamos a dejar que nos fabriquen otro país", ha añadido Ayuso que ha recordó que "somos muchos, muchísimos y cada vez seremos más". "Somos una gran mayoría que no pasamos por ahí. Ahora es cuando la gente se tiene que quedar en España, aguantar y dar las batallas".

Sobre la amnistía y el referéndum que exigen los golpistas a Sánchez para votar su investidura ha indicado que "creo que va a haber trampas otra vez, no será amnistía sino alivio penal y buscarán un concepto así para el referéndum. No habrá referéndums sino consulta y además con los presupuestos por el medio que es lo que me estoy temiendo. Un decretazo que es como está gobernando este hombre". Ha finalizado diciendo que "es evidente" que Sánchez "va a tragar con todo" lo que le pidan sus socios y que "puede pasar de todo, pero con España no van a poder".