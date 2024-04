La Asamblea sanciona a Rocío Monasterio por haber emitido un voto irregular

Los hechos se remontan al Pleno del pasado 1 de febrero, cuando la portavoz de Vox votó desde el escaño que estaba vacío a su lado en al menos una ocasión. Lo hizo para apoyar la enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid a la Ley sobre Economía Circular del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero el PP hizo valer su mayoría absoluta y el resultado no quedó alterado.

Días después arrancó la investigación de lo sucedido, que se inició por el procedimiento abreviado y se nombró como instructora del mismo a la diputada popular, doctora en Derecho y portavoz adjunta de la Comisión del Estatuto, Mercedes Zarzalejo.

Dos meses después, la resolución llega en forma de sanción para Rocío Monasterio. Pero sanción leve pues la portavoz de Vox se enfrentaba a una suspensión como diputada de entre 15 y 30 días. Finalmente, sólo dejará de percibir su sueldo durante 15 días naturales. Ésta ha sido aprobada con el voto a favor de PP y PSOE y el rechazo de Vox y Más Madrid. En el caso de la formación liderada por Manuela Bergerot, su voto en contra se debe a que pedía que fuera sancionada también con 15 días de inactividad parlamentaria.

La Asamblea que preside Enrique Ossorio ha informado, a través de un comunicado, de que el expediente considera que la diputada ejecutó un doble voto en la mencionada sesión del 1 de febrero, "vulnerando" el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable, alterando con ello, "de forma consciente e intencionada", el orden de las votaciones, "influyendo en la manifestación de la voluntad de la Asamblea".

En consecuencia, se considera que ha cometido una infracción tipificada en el artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, "atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden de su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este reglamento".

Por ello, la Mesa sanciona con la suspensión del derecho reconocido en el artículo 20.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid: "Los diputados percibirán una asignación económica suficiente que les permita cumplir eficaz y dignamente su función".

En todo caso, añade el comunicado, "la sanción se fija solo en 15 días naturales, y no se extiende a otros derechos de la diputada, puesto que se aprecia que la conducta de la diputada de Vox no es reiterada, ni hay antecedentes en su actitud, y no influyó en la aprobación o no de la enmienda a la totalidad de Más Madrid.

Una vez sea notificada la decisión de la Mesa de la Asamblea, la diputad de Vox podrá solicitar a la misma la reconsideración del acuerdo en el plazo de los quince días siguientes a su notificación. En ese caso, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que la Mesa de la Asamblea resuelva sobre la reconsideración.

Más información en unos minutos.