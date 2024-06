La reunión de Ayuso con Milei caldea la Asamblea: de la "motosierra" de Monasterio al "no en mi nombre" de Lobato

Último Pleno – y última sesión de control al Gobierno- antes del verano, situación ésta que provoca la indignación de Rocío Monasterio. Siempre por estas fechas la portavoz de Vox clama contra ello durante días y este jueves no iba a ser menos. "No nos volveremos a ver hasta mediados de septiembre, casi tres meses de vacaciones donde sus señorías vamos a cobrar 14.000 euros cada uno y a mí esto me parece una vergüenza". No está de acuerdo el PP, tampoco la presidenta. "Señora Monasterio, empezarán las vacaciones para usted. Si tener un micro delante tres minutos es todo para lo que vive. Pero todos los diputados que trabajan, que van a los pueblos de Madrid, que preparan leyes, que forman parte de las comisiones trabajan siempre, muchas veces en domingo", le contestó después Isabel Díaz Ayuso.

Última sesión de control la de este jueves en donde quedó de manifiesto también que el PSOE comienza a consolidarse como principal partido de la oposición frente a Más Madrid. A ambos les separaron poco más de 6.000 votos en las pasadas elecciones autonómicas de 2023, pero esto provocó que el grupo ahora liderado por Manuela Bergerot ocupara la bancada reservada para el partido que ostenta el liderazgo de la oposición. Sin embargo los socialistas llevan semanas acaparando el foco. Esto ocurre en buena medida gracias a la presidenta madrileña, cuyas intervenciones más demoledoras van dirigidas hacia ellos.

Así, fue Juan Lobato el que introdujo uno de los temas del día, que lleva coleando desde este miércoles cuando desde la Comunidad de Madrid se confirmó que Ayuso recibiría al presidente de Argentina, Javier Milei, este viernes y le otorgaría la Medalla Internacional. Sorprendentemente, Bergerot, oriunda de La Plata y enemiga declarada del mandatario argentino, guardó silencio.

Para el portavoz socialista, el hecho de que la presidenta madrileña vaya a otorgar a Milei esta distinción es un ejemplo más de la "provocación constante" en la que vive instalada la presidenta. "Se quedó con las ganas de ir al congreso de los ultra en Madrid – dijo sobre el Viva24 organizado por Vox- y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España", afirmó Lobato, que destacó también que "el Rey no lo recibe" pero Ayuso "le premia" y "Feijóo calla".

"¿Sabe qué le digo? Que no lo hace en mi nombre ni en el nombre de millones de madrileños que sí creemos en el respeto y en la buena política; o contrario a lo que Milei y usted hacen, que es odio constante y permanente", prosiguió Lobato, que pidió a la jefa del Ejecutivo regional que le explique al argentino "por qué somos un gran país".

— Juan Lobato (@juanlobato_es) June 20, 2024

Reconocimiento a los vínculos históricos con Argentina

Desde el equipo de la presidenta se puntualizó este miércoles que esta medalla se concede a los jefes de Estado que son recibidos en la Real Casa de Correos y la Comunidad de Madrid añade este jueves en un comunicado que se le otorga "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano". En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como "gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea".

Milei, recuerdan desde el Gobierno regional, ostenta la presidencia de este país desde el pasado 10 de diciembre de 2023 y actualmente "viven en la región 48.000 ciudadanos de Argentina, situándose entre los 20 grupos de población extranjera más numeroso. Por su parte, hay 72 empresas en España procedentes de este país, de las que 36 se ubican en Madrid, comunidad autónoma que recibe, además, el 97% de la inversión argentina que llega a España". Añaden que en los últimos años, han recibido la Medalla Internacional personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Es "un honor recibir al presidente legítimo de Argentina"

Llegó después el turno de la presidenta, que le recordó al portavoz del PSOE que la de Madrid no será la única parada que haga el argentino en su gira europea. "Milei va a visitar el sábado al canciller Scholz, ¿le suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha el señor Scholz?", preguntó entre la protesta de la bancada socialista. "Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa", expuso. Pero no se quedó ahí. Ayuso reivindicó su encuentro asegurando que para su Gobierno "es un honor recibir al presidente legítimo, elegido él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina".

También habló de insultos. "Tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey y ustedes se callan, con socios del Gobierno y medio Gobierno insultando al Rey de todos, al Rey de todos los españoles mientras nos quitan infraestructuras y proyectos a Madrid y ustedes, los socialistas madrileños, se callan".

"Tienen a un delegado del Gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al Gobierno de la Comunidad"; un Ejecutivo "que borra delitos y provoca que los españoles no seamos iguales ante la ley. ¿De qué lealtades y de qué instituciones nos están hablando?", le preguntó.

Lobato no fue el único en sacar a colación a Milei. También lo hizo Monasterio. "No puede ser que usted siga pagando a los medios (de comunicación) subvencionados a la vez que sube las tarifas (del agua) a los madrileños", le espetó la de Voz quien, bajando la voz, añadió: "Que no se entere de todo esto Milei porque como Milei se entere de que usted ha aumentado el gasto público en 4.000 millones y que paga a los medios subvencionados va a entrar en Sol con una motosierra".

— VOX Madrid (@madrid_vox) June 20, 2024

"El honor o la poltrona"

Pero volviendo al portavoz del PSOE, Díaz Ayuso quiso centrarse en el papel complicado de los socialistas madrileños, defendiendo una financiación singular para Cataluña. Para Ayuso, "deslealtad" es lo que hace "cada día" Lobato - a quien agradeció que al menos no se presentara este jueves en la Asamblea con un "lacito amarillo"- porque "le dieron a elegir entre el honor y la poltrona y ya veremos si algún día va a poder defender tanto el honor como la poltrona. Ojo al tiempo". En este punto le preguntó: "¿Son ustedes los que van a elegir los intereses de Madrid frente a los independentistas ahora que intentan con el trabajo y sacrificio de todos los madrileños decirles que, como son ricos, hay que subirles los impuestos a todos?, ¿qué van a decir cuando la ministra Montero vuelva a aquí a robarle a los madrileños su propiedad para sacar impuestos para pagar a los independentistas?, ¿a callar, no?".

Para la presidenta "es muy difícil de justificar cómo puede ser que la comunidad más solidaria, la que aporta más del 70% a la caja común con la que se sufragan los servicios públicos de doce comunidades autónomas, tenga que aguantar que es siempre la más rica, la más insolidaria…, y que nos sigan atacando. Y que la izquierda en su conjunto sea incapaz por una vez de defender los intereses de todos los madrileños". Así las cosas, les acusó de ser "todos cómplices de ello. Ayuso concluyó advirtiendo a los socialistas: "Ustedes verán dónde se quieren poner: si con el honor o con la poltrona. Me temo que con lo segundo".

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 20, 2024

"Los bulos"

La portavoz de Más Madrid, por su parte, quedó fuera de juego con una pregunta sobre el alquiler turístico en la región. Bergerot decidió en un momento de su intervención echar mano de sus grandes hits, esto es las residencias de ancianos y el novio de la presidenta. "Comenzó la legislatura con un cero en ética pública: con los protocolos de la vergüenza a sus espaldas y un piso pagado con la ayuda de presuntos delitos fiscales de su novio", lanzó. La portavoz del grupo de ultraizquierda calificó a la presidenta como "la gran patrona de los fondos buitres" y "la madre protectora del grupo Quirón", algo por lo que, aseguró, "pasará a la historia madrileña".

Con una sonrisa, Ayuso comenzó replicando irónica: "Gracias por su amable respuesta, con tanta sororidad". Pasó después a hablar de algunos de "los bulos" lanzados por la izquierda y también por Vox: "El bulo del Batmóvil de Monasterio diciendo que es mi coche de lujo; el bulo del dúplex para lo que ustedes (Más Madrid) mandaron a una inspectora, no había dúplex; el bulo de Lobato diciendo que nació en uno de los pocos hospitales que no tienen servicio de maternidad; el bulo de la ministra (Mónica García) con el bono social que dijo que no lo iba a volver a cobrar; o el bulo del pato del Manzanares, utilizando el pobre cuerpo del animal en el lugar del crimen para culpar al Ayuntamiento de la mascletá ". Y concluyó señalando que al final de este periodo de sesiones están las "mismas disyuntivas": "Sanchismo es chavismo y Madrid es libertad".