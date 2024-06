Un año del 'Ayusazo': garantía de continuidad del Gobierno y gran fiesta del PP en Madrid este sábado

Miércoles 19 de junio. La presidenta de la Comunidad de Madrid comparece ante los medios en la Real Casa de Correos para hacer balance del primer año de su nuevo Gobierno, renovado por completo tras las pasadas elecciones del 28 de mayo de 2023, donde los populares cosecharon una rotunda mayoría absoluta.

Isabel Díaz Ayuso ríe. Le acaban de preguntar si tiene previsto algún cambio en su Ejecutivo con todos sus consejeros presentes. "Me hace gracia con ellos delante, a ver, a ver...". La respuesta es no. Más allá de la broma la presidenta está satisfecha con el trabajo realizado por todos ellos. Rostros en su mayoría desconocidos y alejados de la primera línea política hasta que fueron nombrados hace un año, pero de los que la presidenta saca pecho. Miguel Ángel García Martín (Presidencia, Justicia y Administración Local), Rocío Albert (Economía, Hacienda y Empleo), Emilio Viciana (Educación, Ciencia y Universidades), Jorge Rodrigo (Vivienda, Transportes e Infraestructuras), Fátima Matute (Sanidad), Carlos Novillo (Medio Ambiente, Agricultura e Interior), Miguel López-Valverde (Digitalización), Ana Dávila (Familia, Juventud y Asuntos Sociales) y Mariano de Paco (Cultura, Turismo y Deporte).

"La verdad es que no tengo pensado hacer ningún cambio en mi Consejo de Gobierno", afirma Ayuso. "Todo depende de la situación pero lo cierto es que están haciendo un trabajo excepcional todos y cada uno de ellos", continúa. "No han dejado de trabajar desde el primer día; me consta porque, además, lo puedo ver a cualquier hora de la mañana y de la noche".

La situación era otra muy distinta cuando la presidenta ideó su nuevo Ejecutivo. El PP había barrido al PSOE en las autonómicas y municipales de mayo y en la mente de todos estaba una victoria clara de Alberto Núñez Feijóo que le permitiera llegar a La Moncloa. De ahí que optara por nuevos perfiles, más centrados en la gestión que en la confrontación. Y es que con un Gobierno central del PP y su mayoría absoluta en Madrid, el camino se presentaba despejado para ejecutar su proyecto. Pero Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 23 de julio. El resto es historia.

Desde entonces no son pocas las voces que ponen de relieve que el foco, y por ende el desgaste, de hacer oposición a Sánchez está puesto exclusivamente en ella. Este punto lo resalta la propia Ayuso en su intervención. "Un Gobierno con consejeros menos políticos", dice para pasar a preguntarse: "¿Alguien me puede decir si hay mejor político que el que cumple con la palabra dada, que ejecuta su programa electoral, que se ocupa del día a día de los ciudadanos, que gestiona con rigor las cuentas públicas? ¿No es político?".

La presidenta pone en valor en ese momento que todos ellos "están muy comprometidos con su vocación de servicio público y con la Comunidad de Madrid, muy por encima de todo lo demás, haciendo grandes sacrificios personales. Así que mientras trabajen con esa actitud… Algunas veces cometerán errores, como yo también lo hago, pero a mí lo que me importa es la actitud". Y es que, además, "hacen muy buen equipo", subraya. Trabajan coordinados. "Muchos de los planes que hemos puesto en marcha no serían posibles si no fuera porque el Gobierno es pequeño y está muy cohesionado porque todo al final involucra a dos, tres consejerías. Funcionan muy bien al unísono".

Así las cosas, Ayuso hace un balance muy positivo de este primer año, destacando que se ha cumplido "un compromiso cada tres días", lo que significa un 90% de todas las medidas previstas. En este tiempo, el Ejecutivo autonómico ha completado 119 actuaciones (el 25,93% del total) y otras 293 se encuentran en fase de ejecución (63,83%), quedando tan solo pendientes 47 (10,24%).

La presidenta pone como ejemplo, además, que Madrid es la región que más crece en población de toda España, revirtiendo la tendencia negativa de nacimientos, con la mayor esperanza de vida de la UE y situándose por encima de la media nacional; también liderando la creación de empresas, salarios y con la fiscalidad más baja y el mayor PIB per cápita.

Fiesta del PP de Madrid

Es por todo ello, y por su fuerza en toda la comunidad autónoma, que el PP que ella preside quiere celebrarlo por todo lo alto este sábado a las 11.00 horas en el Parque Berlín de la capital. El evento contará con la presencia de Ayuso y del alcalde José Luis Martínez Almeida, entre otros muchos, y habrá música en directo, food trucks, Dj y zona de juegos infantiles.

Ya este viernes el grupo de los populares en el Ayuntamiento de la capital celebraron este primer aniversario con la puesta en marcha del reparto de folletos con el balance de gestión de ambas instituciones. La vicealcaldesa y miembro de la Ejecutiva del PP madrileño, Inma Sanz, destacó que "Madrid está de moda y es un referente a nivel mundial", y puso en valor que también el gobierno municipal ha puesto "en marcha el 90% del programa electoral; 283 medidas de las 300 que llevábamos, que ya están iniciadas, ejecutándose o terminadas".

Como ya recordó el regidor capitalino, el trabajo desarrollado por todos los concejales, tanto de Gobierno como de distrito, ha permitido que "Madrid, como capital, siga jugando el papel que le corresponde como motor económico de España, más pujante y solidaria que nunca con el conjunto de la nación", subrayó.

Por su parte, el secretario general del partido, Alfonso Serrano, quiso mostrar su orgullo por el trabajo de los 114 alcaldes del PP, con el de Madrid a la cabeza. "Quiero destacar todos aquellos que han supuesto un cambio en sus respectivos municipios, en los que la llegada de un alcalde del PP ha supuesto centrarse en los problemas reales de los vecinos".

Serrano señaló que Madrid es una región "conocida y admirada gracias a las políticas de la presidenta Díaz Ayuso, mientras que enfrente tenemos una oposición sin rumbo, ni proyecto ni liderazgo". También enfrente se sitúa el Ejecutivo central. "Lamentablemente este año también hemos tenido que defendernos de los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez contra Madrid y sus intereses, mientras la izquierda madrileña nunca se ha puesto del lado de los ciudadanos madrileños". Pero si hoy hubiera elecciones en la Comunidad de Madrid, "la presidenta Díaz Ayuso aumentaría su mayoría, nosotros mantendríamos alcaldías y estoy convencido de que habría más alcaldes del PP", auguró Serrano.