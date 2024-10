La presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido la dimisión inmediata del presidente del Gobierno tras hacerse público el demoledor informe de la UCO sobre el llamado caso Koldo. "Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Koldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, África Center, Delcy, forman parte de una trama bañada en lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según se ha dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE. Y que hay un número 1 por encima de todos, que es Pedro Sánchez".

Así, Isabel Díaz Ayuso cree que Sánchez "tiene que dimitir inmediatamente" para que los ciudadanos "digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad". Para la jefa del Ejecutivo regional, ahora todo encaja: los pactos con los herederos de ETA y los secesionistas o los cinco días de reflexión que el presidente se tomó el pasado mes de abril, dejando al país, al Gobierno y a su partido sumidos en el desconcierto absoluto.

"Ya sabemos ahora, ya está todo claro, por qué está entregando a Bildu y a los independentistas todo: él sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado". Ahora, el presidente "intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión".

La presidenta ha querido poner de relieve también las mentiras sistemáticas de Sánchez y en tono sarcástico ha comentado que el presidente no ha aprovechado la oportunidad de estar en Roma. "Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y si mentir es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble".

Pero Ayuso se ha centrado en la rueda de prensa ofrecida por el presidente tras su audiencia con el papa Francisco. "Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que tardó año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción, pero hoy sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su Gobierno y a la Presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. Y ha dicho que colabora con la Justicia pero no quiso declarar nada ante el juez en el ‘caso de Begoña’, salvo mentir. Saben que muchas veces decimos lo de ‘no dice la verdad ni al médico’. No, no dijo la verdad ni al juez pero eso sí, se tomó cinco días románticos para ver cómo atacar a la prensa libre y a los jueces".

"Los socialistas y sus activistas ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y ultraizquierda les van a salvar de lo inevitable", ha afirmado.

"Las diez diferencias"

Poco antes Ayuso compartió su malestar a través de las redes sociales por las diferencias de trato que existen ahora con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando la corrupción le tiene rodeado.

La presidenta quiso destacar diez de ellas, que resume así: "1- Nadie, ninguna TV, ha grabado la entrada en prisión de Aldama. 2- La Fiscalía General del Estado mira para otro lado. 3- Wyoming anoche de bromas con Aznar. 4-Infolibre abre con Ayuso. 5-El País no saca editorial de las novedades del caso Ábalos. 6-Sindicatos, mudos. 7-Sumar, Podemos, PNV, ERC, Junts, BNG y Bildu escondidos. 8-El mundo de la cultura, mudo. 9-La Sexta no anuncia ningún especial en su programación. 10-Sánchez, ni portavoz del Gobierno ni portavoz del PSOE salen a decir nada".

10 diferencias cuando la corrupción cerca al Gobierno de Sánchez. 1-Nadie, ninguna TV, ha grabado la entrada en prision de Aldama. 2-Fiscalía General del Estado mira para otro lado. 3-Wyoming anoche de bromas con Aznar. 4-Infolibre abre con Ayuso. 5-El País no saca editorial… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 11, 2024

El mensaje fue escrito antes de que el presidente del Gobierno compareciera en rueda de prensa desde el Vaticano. En un principio, en la agenda, sólo figuraba una declaración institucional sin preguntas pero, la gravedad de las informaciones ha obligado a la Secretaría de Estado a admitir dos cuestiones sobre el informe de la UCO, informa Rubén Fernández.

Sobre el viaje de Delcy Rodríguez, número dos del régimen de Nicolás Maduro, cuyo visto bueno dio el propio Sánchez a su entonces ministro y hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos, el presidente ofreció una versión distinta a la que dio en su momento. "Son muy cotidianas" las "visitas privadas de múltiples gobiernos" y "cuando, el Gobierno de España se percató que había unas sanciones individuales, se canceló esta visita", aseguró Sánchez en clara contradicción con los hechos ya que en la noche del 19 de enero de 2020 un avión procedente de Caracas aterrizó con Delcy Rodríguez en una pista del aeropuerto de Barajas.

También esta versión colisiona con la que el propio presidente dio en su día, tras estallar el escándalo, en las Cortes. "Había dos maneras de evitar que esto sucediera", comenzó respondiendo al PP en referencia a un choque con Venezuela. "Y el señor Ábalos consideró con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, eligió lo segundo. ¿Dónde está el reproche?", preguntó altivo a los populares.

En la Cámara Alta también ha hablado este viernes el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Con apariencia cansada y desnortado no acertó a dar una respuesta coherente cuando le preguntaron por el conocimiento de Sánchez de este viaje. "La derecha lleva diez años (sic) intentando ensuciar el nombre del presidente del Gobierno, no iban a hacer una excepción con esto. Yo hoy más que nunca estoy muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción", contestó completamente noqueado.

Por si fuera poco, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ofrecido otra versión diferente sobre lo sucedido. "Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy". Y ya en línea con Sánchez ha añadido: "Pero, lógicamente, aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la UE que le imposibilitaba, como saben, pisar espacio Schengen y, por tanto, el Gobierno imposibilitó y no se celebró dicha reunión". Tras estas afirmaciones una periodista inquiere: "Se dice que se ha cambiado de versión". Alegría responde: "Esta es la información que les puedo trasladar y la real".

Lo cierto es que Pedro Sánchez ocultó que había autorizado expresamente la visita de la vicepresidenta venezolana a España y negó haber tenido conocimiento previo alguno. Pero cuatro días antes de que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas, Ábalos envió a Sánchez un mensaje en el que le anunciaba que la número dos de Nicolás Maduro "viene en privado y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". El presidente del Gobierno contestó: "Bien".

Así lo ha recogido la Guardia Civil en el último informe que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el que subraya que el jefe del Ejecutivo dio su "beneplácito" a aquel viaje.

"Creo que Pedro Sánchez tiene que dimitir por la trama de corrupción que asola al Gobierno de España. Había bolsas que entraban en la sede del PSOE. Sánchez mintió sobre Delcy Rodríguez. Tiene que dimitir y convocar elecciones", ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para quien "todo esto del sanchismo es un vulgar robo del Gobierno de España, del PSOE y del ámbito familiar. El trampantojo con el que el sanchismo se presentó a los españoles era un vulgar robo".