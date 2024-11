Ayuso y el PP se mofan del PSOE por comparar a Begoña Gómez con Freddie Mercury

Ocurrió durante la sesión de este miércoles de la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid para dilucidar si existió un presunto trato de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez. La portavoz del PSOE, Marta Bernardo, comparó a la mujer del presidente con Freddie Mercury.

Lo hizo para apuntalar la teoría de que siempre va a ser mejor un experto en la materia para dirigir una de estas cátedras, pero no terminó de estar acertada la comparación de uno de los mejores cantantes de la historia del rock, que además se licenció en la Escuela de Arte Ealing de Londres, con la mujer del presidente. "Usted imagínese que quisiéramos hacer un máster, una cátedra extraordinaria relacionada con la música. Y ponemos de codirector a Freddie Mercury", dijo la socialista, quien con esto quería afirmar que lo "realmente" importante es que los directores sean personas talentosas.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache, dejaron pasar este asunto un día después, en la sesión de control. "Jueves. Nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente a estas horas. Espero que no le comparen también con Freddie Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica", espetó la presidenta al portavoz del PSOE, Juan Lobato.

Ayuso subrayó que "el drama que está sufriendo España es estar secuestrada por una banda y esta no es una banda de música, es aquellos que piensan que por siete votos pueden operar al margen de la ley, una gran corrupción, porque no iba en ningún programa político: la amnistía, borrar delitos del Código Penal, sacar etarras, sacar ya a condenados de los EREs de Andalucía… ¿estaba en algún programa electoral? ¿Y cargarse el buen nombre de todas las instituciones?", preguntó porque lo están consiguiendo incluso con EFE, afirmó la jefa del Ejecutivo regional haciendo referencia a los dos errores de bulto cometidos por la agencia de noticias pública en las últimas semanas.

O convertir "en un mercado persa el Congreso de los Diputados para devolverse favores entre todos ustedes, capaces de votar con la extrema derecha, que luego dicen, en Europa, con tal de seguir con las medallitas". En este punto, y a preguntas de Lobato, la presidenta afirmó que apoya "cien por cien" que se vete a Teresa Ribera en Europa porque "después de lo que ha sucedido en Valencia no veo bien premiar a ningún político". "Hay que tener un ego y hay que estar realmente despegado para encima ir a ponerse medallas en ningún sitio". Es por ello, que también apoya al "cien por cien a Alberto Núñez Feijóo", afirmó.

"Nosotros tenemos a Begoña Gómez y los pichones"

Fue después el portavoz parlamentario del PP el que también trajo a colación la sonada comparación. Carlos Díaz Pache, que había preguntado a la presidenta por la inversión extranjera, apuntó que "promocionar la imagen de Madrid es hablar de nuestros mejores talentos. En Reino Unido tienen a Queen y Freddie Mercury, y nosotros tenemos a Begoña Gómez y los pichones". La bancada popular estalló en risas y aplausos.

"Madrid atrae la el 75% de la inversión extranjera que llega a España", recordó el dirigente popular. Y si no llega más es porque "ustedes no colaboran, porque atraer inversión no es traer lingotes de oro de narcodictaduras caribeñas".

"Señora Bernardo – incidió Pache-, la comparativa que hizo ayer se le está yendo un poquito de las manos porque ni Bolaños llegó a tanto". El ministro "se está separando ya de la mujer del presidente del Gobierno. ¿Por qué se separará? A lo mejor, porque Aldama, el gran amigo y negociante con Begoña Gómez, quiere dar un concierto en la cárcel con si fuera Freddie Mercury en Wembley y cantar lo más grande ante el juez".

Aldama, el gran amigo y negociador con Begoña Gómez, está cantando lo más grande ante el juez. Van a ir todos p'alante. pic.twitter.com/FEq54N2Ync — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) November 21, 2024

Y es que mientras el portavoz popular hablaba en sede parlamentaria, Víctor de Aldama declaraba a petición propia en sede judicial. El empresario comenzaba en esos momentos momentos a explicar al juez del caso Koldo la fotografía revelada por El Mundo en la que aparece en un acto electoral junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No fue una foto fortuita", dijo, desmintiendo así la tesis del PSOE de que fue una de tantas que los asistentes a actos electorales quieren hacerse con políticos. "A mí me hacen ir acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme. El presidente me dijo 'gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado’", añadió. Al término de esta crónica, la declaración de Aldama continuaba en el juzgado.