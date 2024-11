La UCM investiga y llama a declarar por acoso a un decano tras exigir información sobre cátedras como la de Begoña Gómez

La Asamblea de Madrid acogió este miércoles la segunda sesión de la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades y el presunto trato de favor que le habría dispensado la Universidad Complutense a Begoña Gómez. La expectación mediática había descendido notablemente respecto a la semana pasada, cuando compareció la mujer del presidente del Gobierno, el rector de la UCM, Joaquín Goyache y la interventora de la Universidad, Elvira Gutiérrez-Vierna.

Pero no por ello dejó de resultar reveladora. El primer compareciente llamado a declarar esta semana fue el decano de la facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente Mediavilla, quien informó que la Universidad le había abierto una investigación interna por un presunto caso de acoso laboral. Clemente se dio a conocer en los medios el pasado verano cuando protagonizó un enfrentamiento directo con el rector Goyache en el seno del Consejo de Gobierno de la Complutense.

El decano arrancó así su intervención en la comisión de investigación: "Quería comenzar con unas palabras antes de pasar a responder a todas las preguntas. Aunque tengo la voluntad clara y absoluta de colaborar con la comisión de investigación respondiendo a todas sus preguntas, debo informarles previamente que he sido denunciado desde el rectorado de la Complutense ante la Inspección de Servicios de la propia Universidad sobre la base de mi actuación al pedir información relativa al funcionamiento de las cátedras extraordinarias adscritas a la facultad de Ciencias de la Información".

Clemente Mediavilla continuó señalando que "como saben, y quizás es el motivo de mi comparecencia en el día de hoy, en los últimos meses me he significado por pedir insistentemente, tanto en el Consejo de Gobierno como en el claustro de la Universidad, información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias y, especialmente, por que los procedimientos sean acordes a la normativa, en especial respecto de aquellas cátedras adscritas a la facultad a la que represento".

"Esta conducta – dijo- parece haber sido considerada acoso laboral desde instancias superiores puesto que es un vicerrector, miembro del actual Consejo de Gobierno de la Complutense y director a su vez de varias cátedras extraordinarias, quien se persona como denunciante". La "instancia superior" a la que hizo referencia es Ubaldo Cuesta, vicerrector de Comunicación de la Complutense.

Es por estos hechos, "que me han llevado en el día de ayer a declarar en la Inspección de Servicios y, ante la posibilidad de que se pueda abrir expediente disciplinario, es posible que deba abstenerme de responder a alguna de sus preguntas", continuó argumentando Clemente. "En todo caso, como no puede ser de otra forma, es mi voluntad colaborar y responder a todas sus preguntas con toda la información que este decano, como funcionario público del Estado, tenga constancia de ella".

Más tarde la diputada del PP y portavoz en esta comisión, Mercedes Zarzalejo, le agradecería el gesto. "Mi agradecimiento porque esté usted aquí a pesar de esa denuncia que le han interpuesto solamente por expresar su opinión, porque haya tenido la valentía de venir y, además, de hablar", dijo la popular. Y ante los medios apuntó que "es impactante que, en un Estado democrático de derecho como el que tenemos, la tarde antes de que comparezca el decano de una facultad de una universidad pública madrileña se le llamara para declarar ante una inspección y le hayan denunciado por pedir información sobre la cátedra de la señora Gómez".

Clemente habló este miércoles de todo lo que conocía de primera mano. Adscritas a su facultad, dijo, hay seis cátedras extraordinarias, en principio, porque en la documentación existente este mes figuran cuatro, pero "puede tratarse de un error". En todo caso, afirmó que todos los directores de las seis cátedras adscritas a Ciencias de la Información "son catedráticos titulares de Universidad".

En el caso de la de Begoña Gómez, ¿se cumplió la normativa que regula estas cátedras?, le preguntó Zarzalejo. "Las declaraciones del señor rector varían dependiendo del lugar donde se efectúen", contestó Clemente, que añadió que él no tiene "constancia realmente de cómo se gestó esa cátedra puesto que yo, por más que he preguntado, en el Consejo de Gobierno y en el claustro, no he obtenido respuesta. Y he preguntado varias veces", agregó realizando un gesto muy elocuente.

A partir de este momento, las respuestas del decano dejaron al descubierto el descontrol que rige en esas cátedras por parte de la UCM. Clemente Mediavilla sostuvo que no existe ningún seguimiento de la Universidad sobre las mismas, aunque es obligatorio que haya explicaciones sobre su funcionamiento al menos una vez al año, sin convocar siquiera las comisiones mixtas de seguimiento. "Desde hace cinco años no se ha informado de las cátedras", afirmó y la Intervención tampoco controla todas las facturas y la documentación por falta de tiempo y medios.

"Desde que yo soy miembro del Consejo de Gobierno (año 2017), no tengo constancia, no se ha comentado nunca la creación de cátedras extraordinarias. Y, según el reglamento, es obligatorio que al menos una vez al año el Rectorado dé cuenta en su informe anual" de la marcha estas cátedras extraordinarias o "del cese" de las mismas. "No se ha venido haciendo estos 5 años, desconozco si se hacía anteriormente. Lo que dice la normativa es que se debería hacer", subrayó.

¿A ustedes en el consejo, en el claustro les dieron alguna justificación del nombramiento de Begoña Gómez?, preguntó Zarzalejo. "No. Yo no lo he visto", respondió tajante el decano, que no tiene constancia de ello ni por escrito ni de forma verbal.

Cuando usted ha preguntado por cuál es la experiencia profesional acreditada de la señora Gómez, ¿le han dado alguna respuesta?, lanzó la diputada popular. "No", respondió Clemente Mediavilla, que añadió que ha solicitado además "que se modifique el reglamento puesto que se ha quedado obsoleto desde el año 2016 hasta ahora. Le he dicho al Rectorado que habría que modificarlo urgentemente. Me lo habían prometido, pero por el momento no".

El decano les ha dado, incluso, alguna idea al respecto: "El director o los codirectores tienen que ser expertos con amplia experiencia académica en el ámbito concreto de la cátedra en cuestión y habría que limitar el número de cátedras extraordinarias, ahora mismo no hay límite ninguno y una persona no puede ser experta en 20 cosas diferentes".

¿Cobran remuneraciones por dirigir la cátedra?, preguntó Zarzalejo. "En concreto, en mi facultad, a mí no me consta", sentenció el decano, que insistió en el "daño reputacional" que el caso de Begoña Gómez hace a la institución desde hace meses. Respecto a la relación de la Moncloa y la Universidad Complutense, Clemente Mediavilla declinó realizar cualquier declaración. "No puedo dar fe de lo que no sé".

Freddie Mercury y Begoña Gómez

El PSOE y Más Madrid, por su parte, trataron de desvincular a Clemente Mediavilla de la cátedra extraordinaria de Gómez, habida cuenta de que no está adscrita a su facultad. La portavoz del PSOE en la comisión, Marta Bernardo, preguntó si había estado en la Real Casa de Correos y si creía que había sido llamado por el PP por "díscolo" frente a Goyache.

Asimismo y raíz de un comentario anterior del decano a la diputada popular, Bernardo trajo a colación a Freddie Mercury. Lo hizo para apuntalar la teoría de que siempre va a ser mejor un experto en la materia que un catedrático, pero no terminó de estar acertada la comparación de uno de los mejores cantantes de la historia del rock con la mujer del presidente.

"Usted imagínese que quisiéramos hacer un máster, una cátedra extraordinaria relacionada con la música. Y ponemos de codirector a Freddie Mercury", dijo Bernardo, que fue interrumpida por Clemente, quien puntualizó: "Bueno, difícil porque está muerto. A Julio Iglesias, mejor". La socialista continuó exponiendo su idea que consistía en señalar que, en el caso de Mercury, que tuviera o no "un grado" sería lo de menos "porque de lo que realmente se trata es de que traiga su experiencia y sus competencias. Y en este caso compartimos que este señor era un genio".

Por lo demás, la portavoz del PSOE insistió en que el decano carece de información general sobre estos estudios, pese a que están sometidos a los mismos requisitos y normas. A pesar de que esta fue su crítica, PSOE y Más Madrid llamaron a comparecer a los rectores de la Universidad Autónoma, Amaya Mendikoetxea Pelayo; y de la Carlos III, Ángel Arias Hernández, que se presentaron en la sala tras el decano de la Complutense.

"La valoración global de esta sesión es que los rectores de dos universidades públicas madrileñas que han comparecido hoy han dejado claro que el caso de Begoña Gómez como directora de una cátedra extraordinaria es único y totalmente excepcional. Los dos han confirmado que en sus universidades jamás se podría dar este caso, una persona que no es docente vinculada a la universidad pudiera dirigir estas cátedras", resumió cuando concluyó la sesión Mercedes Zarzalejo.