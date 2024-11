Ayuso evita respaldar a Mazón y lanza una petición al PPE: "No blanqueen al peor Gobierno que ha tenido España"

La primera vez que habló de ello este jueves lo hizo durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Dirigiéndose al portavoz del PSOE, Juan Lobato, la presidenta de la Comunidad quiso dejar claro su respaldo total y absoluto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y a la estrategia que ha llevado a cabo en Europa para tratar de vetar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta y comisaria europea. "Apoyo 100% a Alberto Núñez Feijóo y apoyo 100% que Europa vete a Teresa Ribera", dijo sin tapujos.

Feijóo no pudo conseguir el veto total y absoluto de Ribera pero sí que los socialistas paguen un alto precio: van a votar finalmente a favor de que Raffaele Fitto, candidato de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, sea vicepresidente de Cohesión y Reformas en la Comisión, un cargo que, por su relevancia, rechazaban entregarle a un aspirante de la "ultraderecha" y a lo que accede ahora a cambio de que la ministra pueda ser vicepresidenta para la Transición limpia, Justa y Competitiva. Todo un roto al único pilar sobre el que Pedro Sánchez cimentó su campaña a las elecciones al Parlamento Europeo.

"Pienso que las batallas se dan aunque uno se quede solo y la decisión que ha tomado Núñez Feijóo de no apoyar a esta mujer y alertar sobre lo que significa para España su apoyo, me parece que es de una profunda dignidad", subrayó después ante la prensa Isabel Díaz Ayuso. "Y no siempre todas las batallas se dan para ganarlas, se dan para defender con coherencia aquello en lo que crees. Y muchas veces la coherencia se defiende en soledad. Y yo le alabo la postura y me parece que está a la altura de lo que está pasando", afirmó.

En cambio, sí pudo percibirse su honda decepción y frustración con sus compañeros de partido, capitaneados por Ursula Von der Leyen y Manfred Weber. Así, como ya hiciera el pasado mes de marzo, durante el Congreso del Partido Popular Europeo, volvió a alzar la voz y alertar a los suyos en Europa sobre la situación que atraviesa España. "Yo lo que le pido, sobre todo a mis compañeros en el PPE, a los populares, que no blanqueen al peor Gobierno que ha tenido España en su historia", rogó la dirigente madrileña el mismo día en que Víctor de Aldama realizaba una declaración histórica implicando en sede judicial a un presidente del Gobierno, a su mujer, a vicepresidentas, ministros y al secretario de Organización del PSOE. "Hoy mismo hemos conocido cómo una persona que está en la cárcel está declarando también y contando las relaciones que tenía con Teresa Ribera, a la que ahora ascendemos no sé por qué motivo", añadió.

"Ningún político merece ninguna medalla"

Lo que no hizo tampoco Ayuso fue respaldar al presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón. Cuando los muertos en Valencia ascienden a más de 200, cuando aún hay ocho personas desaparecidas por la trágica DANA y ante una pregunta directa en este sentido, Díaz Ayuso fue muy clara: "Pienso que después de todo lo que ha pasado ningún político merece ninguna medalla. Ninguno es ninguno".

"Creo que lo que está sucediendo en Valencia y lo que ha pasado estas semanas nos duele a todos los españoles muchísimo". Es por esto que desde la Comunidad de Madrid no se ha hecho otra cosa "más que ayudar a aportar servicios públicos, profesionales y muchísimos voluntarios", algo "de lo que estamos francamente orgullosos", recordó.

Pero si la "catástrofe medioambiental" hubiera ocurrido "en Alemania o en Francia o en Italia" y allí "hubieran muerto más de 220 alemanes, franceses o italianos, entenderían que el máximo responsable de cualquiera de esos gobiernos en esa competencia no merecería ninguna medalla", dijo haciendo referencia otra vez a Teresa Ribera y su puesto en la UE. "No la merece nadie", incidió. "Simplemente digo que eso es despegar totalmente los pies del suelo y estar en otra realidad paralela. Los ciudadanos, el pueblo español, después de lo que ha pasado, está como está, ¿y nosotros a premiarnos entre políticos, a darnos medallas? Hombre, no".

La ayuda de Madrid a Valencia

La pasada madrugada salieron hacia Valencia 50 voluntarios de Metro que prestarán apoyo en labores de descarga, distribución de alimentos y recursos de primera necesidad, además de trabajos de reparación eléctrica y fontanería. Además, un tercer contingente formado por 12 agentes Forestales de refuerzo comenzó este miércoles su actividad en Valencia para continuar con las labores de búsqueda de desaparecidos.

La Comunidad de Madrid ha desplazado hasta el momento a la zona a 579 profesionales, entre bomberos, médicos forenses, psicólogos y profesionales sanitarios del SUMMA 112, de emergencias y de apoyo, brigadas forestales, técnicos y conductores. También se han desplegado más de 171 vehículos, bombas forestales y maquinaria pesada. Por otra parte, 91 municipios de la región han movilizado a más de 600 efectivos, entre policías locales, bomberos, protección civil, voluntarios y profesionales de otros servicios.