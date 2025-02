El Gobierno de Sánchez admite que Madrid lidera en España la construcción de vivienda protegida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes la licitación de las primeras 4.472 viviendas del programa Plan Vive Solución Joven, dirigidas exclusivamente a madrileños de hasta 35 años para fomentar su emancipación. "De las 2.000 previstas pasamos a aumentar la oferta a más del doble repartidas en once municipios", ha señalado tras la entrega de llaves a 282 familias adjudicatarias de pisos de este plan en Colmenar Viejo.

Este anuncio se produce el mismo día en que se conocen los últimos datos publicados por el Gobierno de Pedro Sánchez a través del Observatorio de la Vivienda y el Suelo. Según esta estadística oficial del Ministerio, la Comunidad de Madrid lidera la construcción de vivienda protegida construida en España con 10.775 nuevos hogares en el periodo 2021/23, el doble que Cataluña con apenas 5.495, y que ocupa a distancia la segunda plaza.

Asimismo, refleja que durante 2021/23 la Comunidad de Madrid también fue líder en España al edificar el 22,4% del total de las casas terminadas con cerca de 50.000. También destaca cómo hasta el 24% de los pisos construidos en la región en los últimos 10 años se han destinado al alquiler, por encima de la media nacional que está hasta 5 puntos por debajo. Esta tendencia se ha incrementado desde hace tres años hasta alcanzar el 47%.

La región es líder también en la colaboración público-privada con más de 115.000 hogares protegidos en 18 años, un 72%. Además, esta tendencia es creciente y en los últimos 10 años el 89% de las viviendas de este tipo se han edificado gracias a esta colaboración.

El alcalde también se ha referido este martes a estos datos ofrecidos y ha sacado pecho de la gestión municipal. 2La principal preocupación de los madrileños y de los españoles es la vivienda. De ahí el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda, con 860 millones de euros en los últimos cinco años, que ha permitido en estos momentos superar a Barcelona como la primera ciudad en España en parque público según un informe del Ministerio de Vivienda, que no es sospechoso".

Para José Luis Martínez Almeida, "la política de vivienda, más allá de los eslóganes, lo que exige es esfuerzo presupuestario, esfuerzo conjunto de las administraciones y Madrid siempre va a estar ahí porque es el principal problema que tienen los madrileños".

Objetivo de legislatura: entregar 10.500 viviendas

Con las cerca de 4.500 viviendas que se licitarán próximamente, el Plan Vive alcanza las 13.000 casas disponibles, de la cuales, 2.762 ya se han entregado y 5.354 se encuentran en edificación y comercialización. La presidenta ha remarcado este martes que el objetivo es entregar esta legislatura 10.500 viviendas.

Este martes la Comunidad de Madrid publica una web (www.comunidad.madrid/plan-vive) con la oferta de vivienda en 25 municipios para que los ciudadanos puedan realizar consultas por ubicación y precios. Este modelo pionero de gestión ha suscitado el interés de países como Portugal, México o Argentina, y de otras regiones de España. Prueba de ello, señalan desde Sol, son las más de 126.000 solicitudes que se han recibido para las 34 comercializadas hasta la fecha.

Oposición frontal a la ley de vivienda

Ayuso ha puesto en valor su "modelo realista" de trabajo y alejado del intervencionismo que representa la ley estatal de vivienda, que "solo entorpece" y "está hundiendo la oferta y, por tanto, está disparando los precios", señaló. De hecho, expuso la presidenta, en estos últimos años la vivienda ha subido un 35,1% en la Comunidad de Madrid y un 37,8% en España entera. "Es decir, la vivienda ha subido en toda España y estas medidas, especialmente desde que se puso en marcha la última ley de vivienda, se han demostrado un fracaso".

La jefa del Ejecutivo puso también el foco en la okupación y la inquiokupación. Lo hizo un día después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, afirmara que las viviendas okupadas se redujeron un 52% en 2024. Unas cifras que fueron cuestionadas por la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Entre otros argumentos, avisan, estas cifras oficiales, no tienen en cuenta la inquiokupación, al originarse a través de un contrato de alquiler, a pesar de ser ya la forma más extendida de okupación.

El caso de Teresa, víctima de la inquiokupación

Precisamente, Ayuso se reunió la pasada semana con dos de sus portavoces. Este lunes recibió también a Teresa Mateos, de 82 años, víctima de la inquiokupación. Ha pasado su vida en Fuenlabrada, donde regentaba un bar junto a su marido, Jose, desde 1984. Con las ganancias y su esfuerzo, decidieron comprar una segunda vivienda que desde el año 2000 destinaban al alquiler. En el año 2017 alquilaron su vivienda a una familia de origen peruano. Acordaron un alquiler de 700 euros mensuales. En seguida la familia pidió que rebajaran el alquiler y Teresa y su marido, de buena fe, les bajaron 100 euros el precio del alquiler. En el 2023 intentaron recuperar su casa y la familia dejó de pagarles la renta. Todo ese año y 2024 ha sido un verdadero infierno y la salud de Jose se agravó tanto por la ansiedad y los nervios que terminó muriendo. En junio de ese año, los okupas llegaron a pedirles una suma de dinero para abandonar su casa. Están a la espera de juicio.

"El Gobierno está amparando y protegiendo a quien delinque ocupando inmuebles mientras está dejando a los propietarios completamente desamparados y además enfrentados cuando ellos no son los culpables. Esto además multiplica el mercado de la vivienda turística porque muchos propietarios no se atreven a poner sus viviendas en alquiler y prefieren que solo esté unos días pero no perder nunca su casa", ha denunciado Ayuso. "¿Qué está pasando para que no respetemos la propiedad, que es sagrada, que es inviolable, que es un derecho fundamental, como la seguridad jurídica y el Estado de derecho? Si no funciona el Estado de derecho, nada funciona".

La presidenta ha mencionado el caso de Teresa. "No hay derecho a que una pareja de ancianos pierda su patrimonio después de toda una vida ahorrando y trabajando y gestionando su bar en Fonlabrada. Esto está pasando en España. Son muchísimos casos y además han venido a vernos recientemente otros tantos. Mujeres que están solas, hombres y mujeres, pero últimamente han venido muchas mujeres que están solas porque no tienen hijos, no tienen familia, o porque se han quedado viudas. Y cuando hablamos del género de pancarta me gustaría que también se contara esto. Porque parece que en España tener una casa es una cuestión de ricos y muchas veces nada tiene que ver con eso".