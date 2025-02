Almeida estalla contra Rita Maestre, "la costalera de la piara de Somosaguas" en el escrache a Rosa Díez

José Luis Martínez-Almeida ha acusado a Rita Maestre de liderar "un proyecto político declinante" sin medidas reales para los madrileños y de ser "la costalera de la piara de Somosaguas", en referencia a Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Respondiendo a la portavoz de Más Madrid sobre cuál ha sido su labor en la lucha contra la corrupción, el alcalde de la capital ha defendido que la primera acción y más importante fue "desalojarles a ustedes del Gobierno en el año 2019, porque nunca un Gobierno municipal ha tenido tantos imputados, procesados y condenados como el de Más Madrid".

El alcalde también ha recordado el escrache a Rosa Díez en 2007, en el que participó Maestre junto a "tres personas de la manada de Somosaguas" —Monedero, Iglesias y Errejón—. En este contexto, ha cuestionado a la portavoz de Más Madrid sobre las denuncias de abuso en la Universidad Complutense: "Dígame usted que desde hace 17 años no sospechó que largar a una exnovia al gallinero del Congreso de los Diputados como hizo Pablo Iglesias, no era tratar bien a las mujeres. Dígame usted que no sospechó que las alumnas no quisieran ir a clase de Monedero y a su despacho. Dígame usted que Íñigo Errejón era un auténtico caballero".

Así, Almeida le ha instado a "ahorrarse el paripé" y no acudir a la manifestación del 8M para no seguir "humillando la dignidad de las mujeres" y a limitarse a pedir perdón "porque quien era costalera de la piara de Somosaguas no merece volver a hablar en nombre de ninguna mujer".

El edil ha vinculado también al partido de Maestre con los casos de corrupción del PSOE, asegurando que "son costaleros de la corrupción del PSOE" y que es precisamente Más Madrid quién "blanquea su corrupción" y "lava la cara" a nombres como José Luis Ábalos, Koldo García, Begoña Gómez, Álvaro García Ortiz y Reyes Maroto. "Los madrileños están hartos de su falta de coherencia, de que digan una cosa y hagan exactamente la contraria, de que digan cómo hay que ser, cómo vivir, qué pensar", ha aseverado Almeida.

Almeida reta a Maroto

Después de este intercambio, el popular también ha cargado contra la portavoz socialista, Reyes Maroto, a quien ha acusado de "estar hasta arriba de corrupción" y a quien ha instado a abandonar el Ayuntamiento después de que Maroto le pidiera explicaciones sobre el caso mascarillas. "¿Qué parte no ha entendido para exigir explicaciones a los demás?", le ha preguntado el alcalde, recordando que la socialista "se ha negado a declarar en la comisión de investigación del Senado" precisamente esta semana.

El alcalde ha defendido su transparencia en la gestión del caso mascarillas, destacando que dio exactamente 58 entrevistas, hizo 14 ruedas de prensa y asistió a siete plenos, "uno dedicado exclusivamente a este asunto". Así, Almeida ha subrayado que, a diferencia de la socialista, "nunca me negué a responder a una pregunta y nunca mentí a los madrileños porque les puedo mirar a los ojos y decir que nunca les mentí".

En este sentido, ha retado a Maroto a asumir la misma responsabilidad en caso de que su jefe de gabinete sea imputado en la trama de hidrocarburos. "Si imputan a su jefe de gabinete por la trama de hidrocarburos, ¿usted se va a ir? ¿Asume aquí el compromiso de que si imputan a su jefe de gabinete usted se va a ir?", le ha preguntado.