Si fueran a celebrarse elecciones en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tendría un nuevo eslogan para su campaña electoral: en la izquierda "son unos tristes". Así lo resumió la presidenta madrileña cuando se felicitó durante la sesión de control en la Asamblea de este jueves por la llegada de la Fórmula 1 a la región.

Y es que el Ayuntamiento de la capital iba a emitir a lo largo de la jornada la licencia del circuito, tal y como anunció el alcalde José Luis Martínez Almeida. La Fórmula 1 "va a ser una señal de identidad de esta ciudad". "Todos deberíamos estar muy contentos, salvo los que siempre están resentidos y amargados con lo que le está pasando de bueno a la ciudad de Madrid, como que venga la Fórmula 1", lanzó el regidor en lo que ya es un mensaje unitario de todo el PP presidido por Ayuso.

Y es que el grupo municipal de Más Madrid, dirigido por Rita Maestre, había anunciado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Plan Especial para celebrar el campeonato en Ifema, solicitando su suspensión cautelar hasta que haya una sentencia.

"Qué no daría cualquier ciudad del mundo por albergar la Fórmula 1, ¡qué orgullo!", reivindicó la presidenta madrileña. "La izquierda no quiere que esto suceda porque la izquierda no quiere que nada progrese y prospere en la Comunidad de Madrid", argumentó. "No soportan la libertad, las inversiones, la alegría, la luz, la apertura. Necesitan tenerlo todo cerrado, oscuro, prohibido, señalado, perseguido, agraviado, dependiente de lo público, para que ellos se perpetúen en el poder. Por eso, cuando vienen los grandes eventos a Madrid, los intentan desguazar, perseguir y siempre ponerlos en tela de juicio, porque no soportan este Madrid internacional que es capaz de albergar un evento como la Fórmula 1 y que va a hacer que todavía ustedes se sigan hundiendo más en esa tristeza que les representa. Esa es la historia de la izquierda en la Comunidad de Madrid: son unos tristes y no quieren que nada funcione", subrayó.

La izquierda madrileña no quiere que venga el Gran Premio de Fórmula 1 porque son unos tristes. pic.twitter.com/lx0FBUFywh — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 24, 2025

En este punto, Ayuso destacó las contradicciones de la oposición en su discurso. Si este tipo de iniciativas las llevan a cabo gobiernos de su cuerda política, la izquierda madrileña no alza la voz. "La Copa América en Barcelona ha costado más de 40 millones de euros de dinero público, ¿se han quejado?, ¿han dicho algo?", se preguntó. "Ochenta millones desde el año 2021 para financiar entidades culturales catalanas, ¿han dicho algo del dinero público? Fueron más de dos millones de euros para el gran premio de Fórmula 1 de Cataluña, que yo lo hago encantada y lo defiendo, ¿pero y ustedes por coherencia? Ah, claro que no", expuso la presidenta.

También lo recordó el alcalde cuando se refirió a las críticas de Maestre sobre la financiación de este premio con dinero público. "El Ayuntamiento de Barcelona, que lideraba a Ada Colau, su compañera de partido, pagó 60 millones de euros por la Copa América. ¿Por qué Ada Colau puede poner 60 millones de euros encima de la mesa y a nosotros, sin haber puesto un euro de dinero público, ya nos está criticando?", cuestionó. "Hay una inversión en el circuito de Montmeló de Fórmula 1 para tratar de que siga allí de 250 millones de euros que paga la Generalidad de Cataluña. Pero es que el Ayuntamiento y la Generalidad de Cataluña ponen aproximadamente 50 millones de euros a la Fórmula 1 todos los años. ¿Por qué allí sí y aquí no? Aquí se critica todo. ¿Por qué la Fórmula 1 es buena en Barcelona pero es mala en Madrid? ¿Por qué la Copa América es buena en Barcelona y traer la NFL a Madrid es malo?". Para "tranquilizar", en "la Fórmula 1 en Madrid, a diferencia de lo que pasa en Barcelona y en Cataluña, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no han puesto un euro. No hay más que comprobar los contratos que está cerrando Ifema para entender que el dinero retornado de esos contratos, que es dinero contante y sonante que va a entrar en Ifema, son los que va a permitir que no haya un solo euro de aportación pública por parte del Ayuntamiento ni de la Comunidad", subrayó Almeida.

Pero no es el único asunto que Más Madrid ha criticado en los últimos días. Este mismo martes, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, arremetió contra la decisión de Ayuso de celebrar los actos institucionales del Dos de Mayo en plena Puerta del Sol. "Desde su púlpito quiere convertir la fiesta de todos los madrileños en una celebración personalista", opinó la jefa de la oposición.

"Están en contra de que la Real Casa de Correos sea un lugar alegre, de concordia. Están en contra de que la Patrulla Águila ilumine el cielo de Madrid con la bandera de España el Dos de Mayo. Están en contra de los toros, de los que disfrutan miles de personas todos los años en San Isidro", añadió después el portavoz parlamentario del PP. "Están en contra de todo porque, lo ha dicho antes la presidenta, son ustedes unos tristes", resumió Carlos Díaz Pache.

La izquierda solo quiere un Madrid oscuro, agraviado y victimizado. Son unos tristes que no soportan que Madrid esté de moda. pic.twitter.com/ZJhtP8LwaY — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) April 24, 2025

Según el Consistorio capitalino, el impacto económico de la Fórmula 1 será extraordinario: prevén la creación de más de 8.000 puestos de trabajo, "con esas más de 100.000 personas" que van a estar viniendo durante los 10 años que dura el Gran Premio. Además de la repercusión en el ámbito turístico por el "atractivo internacional" que este evento tiene. "El impacto va a ser muy elevado", vaticinó este jueves la portavoz del gobierno municipal, Inmaculada Sanz. "Es una grandísima noticia para Madrid" ya que "nos ubica definitivamente en el mapa de las grandes capitales del mundo".

"La Fórmula 1 tiene un impacto de 450 millones de euros en la economía madrileña cada año; 112.000 espectadores que van a estar aquí, de manera presencial, el 35%" de los cuales "viene de otros lugares del mundo, va a crear 8.200 empleos directos", cifró Ayuso y su "gasto va a ser infinitamente menor que el destrozo que ustedes causaron con sus fiestas al Parador de Teruel", añadió irónica. "Va a ser el mejor del momento y hará nuevamente que Madrid sorprenda al mundo y ustedes se seguirán hundiendo en esa profunda e intensa tristeza, que es lo que son: tristes".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.