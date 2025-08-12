De España a Egipto: Metro de Madrid diseñará el plan operativo del nuevo metro de Alejandría

Metro de Madrid elaborará el plan de operación del futuro metro de Alejandría (Egipto) tras el acuerdo alcanzado entre la Comunidad de Madrid y la empresa de ingeniería española Sener, que actualmente participa en la primera fase de construcción del suburbano africano.

Planificación y experiencia

El convenio, con una duración de cinco meses y un valor aproximado de 50.000 euros, permitirá aplicar los principales criterios de diseño y edificación del metro, teniendo en cuenta la demanda prevista y las características técnicas de la red. Durante este tiempo, Metro de Madrid aportará su experiencia para garantizar la eficiencia y sostenibilidad de la nueva infraestructura.

Detalles de la nueva línea

El proyecto contempla una línea de 20 estaciones y casi 21 kilómetros, que conectará el centro histórico de Alejandría con Abu Qir, una zona residencial en el nordeste de la ciudad. La mayor parte del trazado se desarrollará sobre viaducto, mientras que el extremo suroeste discurrirá en superficie, aprovechando la vía del antiguo tranvía.

Proyectos internacionales de Metro de Madrid

Esta colaboración se suma a otros proyectos internacionales en los que participa Metro de Madrid. En Delhi (India), asesora a las autoridades para implantar el proyecto Última Milla de transporte de mercancías, el primero de este tipo en la región y considerado un hito logístico.

Desde 2014, el suburbano madrileño coopera con el Metro de Lima en la Línea 2 y el ramal de la Línea 4, gestionando junto a la concesionaria los cinco kilómetros en servicio y preparando la puesta en marcha de los 30 restantes.

En Lisboa, trabaja en la modernización tecnológica de la señalización de las líneas amarilla, azul y verde mediante el sistema CBTC, compartiendo conocimientos de ingeniería ferroviaria con la compañía portuguesa.

Interés internacional en el modelo madrileño

Durante el primer semestre de este año, 17 delegaciones internacionales han visitado las instalaciones de Metro de Madrid para conocer su modelo de gestión y tecnología. Entre ellas destacan los metros de Santiago de Chile, Medellín, Copenhague, así como instituciones académicas como la Universidad de Tampa (EE.UU.) o la Universidad Gustave Eiffel (Francia) y autoridades como el Ministerio de Transportes de Qatar.