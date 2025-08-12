El Gregorio Marañón realiza el primer cateterismo linfático pediátrico en España y evita un trasplante cardíaco

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha efectuado por primera vez en España un cateterismo linfático intervencionista en una paciente pediátrica con cardiopatía congénita, evitando así la necesidad de un trasplante cardíaco.

La intervención, realizada a una niña de seis años con un único ventrículo funcional, se prolongó durante 12 horas y contó con la participación de más de una treintena de especialistas, además de la colaboración del cardiólogo pediátrico estadounidense Sanjay Sinha.

La paciente nació con una malformación cardíaca que le dejaba solo un ventrículo operativo. Para mejorar su circulación, se le practicó la cirugía de Fontan, que redirige el flujo sanguíneo hacia pulmones y cuerpo. Sin embargo, este procedimiento puede aumentar la presión venosa y provocar la fuga de linfa hacia los pulmones o el abdomen. En este caso, la menor sufría quilotórax, acumulación de linfa en los pulmones que le causaba pérdida de proteínas y defensas, además de una bronquitis plástica, con filtración de linfa hacia los bronquios y obstrucción de las vías respiratorias.

El equipo médico abordó el caso mediante un proceso en tres etapas:

Primero, se accedió al sistema linfático mediante punción en ganglios inguinales y periportales, inyectando contraste para localizar la lesión. En segundo lugar, se realizó por primera vez en el Gregorio Marañón una linfangiografía dinámica con resonancia magnética, que permitió visualizar el flujo linfático en tiempo real y detectar con precisión el origen del problema. Finalmente, durante el cateterismo, se cerró la malformación linfática introduciendo pequeños tubos de un milímetro y un material especial para sellar la fuga.

Un trabajo de alta especialización

El procedimiento implicó a radiólogos pediátricos, radiólogos intervencionistas vasculares, cardiólogos infantiles intervencionistas, anestesiólogos pediátricos, cirujanos pediátricos, personal de UCI y Cardiología Pediátrica, enfermería y técnicos de radiología. Además, la intervención contó con el asesoramiento presencial de Sanjay Sinha, director del Programa de Intervencionismo Linfático en Cardiopatías Congénitas del UCLA Mattel Children's Hospital, uno de los pocos especialistas mundiales en esta técnica.

El Gregorio Marañón, centro nacional de referencia para cardiopatías congénitas, prevé incorporar esta técnica a su oferta asistencial para pacientes pediátricos. Según José Luis Zunzunegui, jefe de la Sección de Cardiología Infantil Intervencionista, permitirá diagnosticar estos problemas antes de la cirugía cardíaca y anticipar complicaciones. Manuela Camino, responsable de Trasplante Cardíaco Infantil, ha destacado que este abordaje posibilita adaptar la cirugía para no alterar la circulación linfática y mejorar los resultados.