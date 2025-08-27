El pasado 23 de agosto, agentes de la Policía Nacional detuvieron a ocho personas de una misma familia tras una pelea en la terraza de un bar en Villa de Vallecas (Madrid), en la que uno de los implicados resultó herido por arma blanca.

El altercado se produjo alrededor de las 14.00 horas en la calle Monte Montjuich, muy próxima a la estación de metro Villa de Vallecas. Según detalló la Jefatura Superior de Policía de Madrid, dos grupos familiares comenzaron una riña en la terraza de un establecimiento, que rápidamente pasó de la discusión verbal a la agresión física.

Durante el enfrentamiento, los implicados se golpearon con puñetazos y patadas y llegaron a lanzar parte del mobiliario del local, como sillas y mesas.

Un herido trasladado al hospital

En el transcurso de la pelea, una de las personas sufrió una herida por arma blanca en un muslo, lo que obligó a su traslado a un centro hospitalario de la capital para recibir asistencia médica.

Las fuentes policiales precisaron que la víctima no se encuentra en estado grave, aunque la investigación continúa abierta para determinar la autoría de la agresión con el cuchillo.

Tras la intervención de varias patrullas de la Policía Nacional, los agentes procedieron a la detención de ocho miembros de la misma familia, seis hombres —uno de ellos menor de edad— y dos mujeres. Todos fueron trasladados a dependencias policiales como presuntos responsables de delitos relacionados con desórdenes públicos y lesiones.

La Policía mantiene las diligencias para aclarar las circunstancias exactas de la pelea, así como el origen del arma blanca utilizada durante la misma.

Aunque el origen exacto del enfrentamiento aún está bajo investigación, la Policía confirmó que los dos grupos implicados mantenían rencillas previas relacionadas con una infidelidad, lo que habría motivado la riña.